La confesión de Sebastián Ortega sobre la marihuana

"El porro me ayuda un montón para la parte creativa", fue la frase que dijo el productor de Graduados

15 de Junio de 2012 19:45hs

A mí fumar me potencia. Si estoy cansado, me potencia el sueño; si estoy nostálgico, me transformo en melancólico, y si estoy con muchas ideas dando vueltas en la cabeza, me estimula, me aclara el panorama".



Pero esta entrevista con la revista del conejito no es la primera en la que el integrante del clan Ortega habló sobre la marihuana.



En 2006, después de que el productor abandonara Ideas del Sur (donde hizo Los Roldán) y mientras estaba en Canal 9 con El Tiempo no Para y Amo de Casa, Rolling Stone publicó una nota sobre su vida y el intento de mostrar otro tipo de belleza en la televisión argentina.



Y ahí ya había tocado el tema que, ahora, lo puso en el centro de la polémica.



"Mi cultura es cannabiense desde los 14 años", fueron las palabras del productor que estuvo detrás de éxitos como Okupas, Costumbres Argentinas, Los Exitosos Pells y LaLola, entre otros