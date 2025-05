La causa que involucra a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y a Laura Alonso

Se base en audios de whatsapp en que la vice de Macri le pide a la titular de la Oficina Anticorrupción que abandone una investigación contra uno de sus protegidos.

20 de Febrero de 2022 11:37hs

Una es la ex vicepresidente de la Nación en el gobierno de Mauricio Macri, Gabriela Michetti. La dirigente es además, quien fuese la vicejefa de Gobierno del mismo Macri, cuando estuvo al frente de la Ciudad. La otra ex la ex titular de la Oficina Anticprrupción: Laura Alonso.

Ambas están envueltas en una causa que investiga el presunto tráfico de influencias en base a audios del servicio de mensajería Whatsapp, en los que Michetti le pide a Alonso que abandone una investigación contra uno de sus empleados.

El audio donde se escucha la voz de Michetti, dice: "“Laura, necesito que te juntes con un amigo mío (por Pino) que está trabajando conmigo, es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, y lo embocaste en una denuncia. Y encima Clarín lo nombró", dice la reconocible voz.

El juez federal Daniel Rafecas que fue sorteado en el expediente, no cuenta todavía con una respuesta por parte de Alonso, pero sí con un indicio. La persona a la que se refería aparentemente Michetti, un tal Guillermo Pino, resultó sobreseído en la investigación.

Lo que queda por determinar es la corroboración oficial a través de pericias de que la voz con el pedido pertenece a Michetti, si hubo un encuentro entre Alonso y Pino como pide la ex vicepresidente y si el mismo, fue sobreseído en base a que elementos y si eso ocurrió conforme a derecho.