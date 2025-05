Julio Chávez le pidió a Benjamín Vicuña que se bañe para las escenas de sexo

El consagrado actor solicitó que su compañero de la tira "Farsantes" se bañe todos los días de cara a las escenas jugadas que protagonizarán sus personajes.

11 de Julio de 2013 11:57hs

Julio Chávez es un actor que se toma muy en serio su profesión y, en este sentido, le hizo un especial pedido a su compañero en "Farsantes" Benjamín Vicuña para que se bañe ya que sus personajes protagonizaran jugadas escenas.



"Con Benjamín todavía no tuvimos escenas muy jugadas, aunque las habrá .Yo me baño todos los días y por las dudas a él le pido lo mismo", afirmó Chávez en diálogo con la revista Pronto.



En cuanto a los rumores de una mala relación con Facundo Arana, también compañero de elenco, aseguró: "No soy un actor que conversa con los compañeros, para mí los acuerdos extra-escena son posibilidades. Sí hay acuerdos de respeto, cordialidad, buena leche, de no pegarse y no irse. Pero a veces los acuerdos son peligrosos. No tengo más nada que decir".



Por último, dijo que no tuvo problemas en que "Farsantes" pasara de ser un unitario a una tira diaria. "Nunca viví la tira como algo despectivo. No hay medios menores o mayores si comparamos la televisión y el teatro, eso depende de la mirada de cada uno", concluyó.