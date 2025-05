James Caan, actor de ”El padrino”, murió a los 82 años

James Caan, el actor nacido en el Bronx que protagonizó "El padrino" falleció a los 82 años por causas que aún no fueron reveladas .

“Es con gran tristeza que les informamos del fallecimiento de Jimmy este 6 de julio por la tarde. La familia agradece la efusión de amor y las sinceras condolencias y les pide que continúen respetando su privacidad durante este momento difícil”, informaron sus familiares un comunicado oficial desde la cuenta de Twitter del actor.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6. The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time. End of tweet Link " data-multimedia="" data-thumbnail="https://pbs.twimg.com/profile_images/1484403738085187586/plj7SjNV_normal.jpg" data-type="rich" data-url="https://twitter.com/James_Caan/status/1545090774517174272">