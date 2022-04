Hace muy pocos días, el Papa Francisco explicó públicamente que no pensaba visitar Ucrania en medio de la guerra, porque no tenía sentido: "La guerra va continuar ni bien me vaya de allí", explicó el Sumo Pontífice, que tampoco le puso mucho énfasis a tratar de establecer un puente de negociación con Vladimir Putin, para parar las hostilidades.

Pero ahora, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenski lo puso en un brete. Como ha venido haciendo con todo occidente, forzándolo a prestarle ayuda, ahora los comprometió al esquivo Francisco.

“Quiero que el papa Francisco venga a Kiev a desbloquear los corredores humanitarios en Mariupol. Esa es exactamente la petición que le hemos hecho. Hay algunas señales, pero estamos esperando. Lo estamos esperando porque tiene una misión asignada por el Señor y mucha gente confía en él”, dijo el presidente de Ucrania, casi forzándolo a hacerse presente y recordándole su mandato divino.

Zelenski ha forzado con su estrategia comunicacional a mucha mas ayuda de la que occidente ha querido darle, tanto en materia de armamento como financiera, aunque no logró una zona de exclusión área, o colaboración con soldados para combatir defendiendo su territorio.

Todo indica que con el Papa Francisco le va a costar un poco más. El Pontífice tiene bien estudiado el esquema de estirar los tiempos y desoír ciertos problemas que debe resolver, hasta que las circunstancias lo fuerzan.