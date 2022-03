El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recriminó a los líderes europeos que las sanciones que han aprobado contra Rusia a lo largo de este mes de invasión han llegado "un poco tarde", porque no han logrado evitar la guerra.

El líder dijo que "Han aprobado sanciones. Estamos agradecidos. Estos son pasos poderosos, pero fue un poco tarde porque si hubiera sido preventivo, Rusia no hubiera ido a la guerra", sentenció Zelenski a los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, durante la intervención que hizo por videoconferencia en la cumbre que los 27 celebraron hoy en Bruselas.

Zelensky se dirigió a todos y cada uno de los líderes y cargó especialmente contra Alemania y, sobre todo, Hungría. El presidente de Ucrania, mencionando a cada país por su nombre, afirmó que los países bálticos y del este de Europa "están con nosotros".

Sin embargo, dejó a Hungría para el final. "Quiero detenerme aquí y ser honesto, de una vez por todas. Escucha Víktor, ¿sabes lo que está pasando en Mariupol?", le dijo a Orbán, el primer ministro húngaro.

"Yo he estado en Budapest y vi el memorial 'Zapatos en la orilla del Danubio'", en recuerdo de la persecución del grupo fascista húngaro Cruz Flechada contra los judíos. "Mira esos zapatos y verán cómo los asesinatos en masa pueden volver a ocurrir en el mundo de hoy. Y eso es lo que Rusia está haciendo hoy. Los mismos zapatos. En Mariupol, hay la misma gente", afirmó Zelensly. "Tienes que decidir por ti mismo con quién estás", le espetó, en referencia a la cercana relación de Orbán con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Pero además, el presidente ucraniano fue duro con toda la OTAN, aseguró que nadie los ayudó y dijo que: "Nos sentimos en una zona "buffer" entre Rusia y occidente. Defendemos nuestros valores occidentales y los llevamos defendiendo un mes". Zelenski no se detuvo: "No sabíamos que cuando hay que elegir entre la vida y la muerte la OTAN puede elegir con la mente y no con el corazón".

Y agregó: "Les aseguro que Rusia no va a parar en Ucrania. Va a seguir hacia Polonia y los países bálticos. Por favor, yo quiero que defiendan nuestras personas contra los misiles rusos. Nuestra aviación es inferior que las Fuerzas Aéreas rusas. Estamos en clara desventaja y ustedes pueden ver los resultados", insistió.