El Gobierno de Venezuela confirmó este lunes la detención del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, denunciada desde el 8 de diciembre. Diosdado Cabello, vocero chavista, acusó al oficial de tener una misión en el país.

Gallo viajó a visitar a su pareja, pero Cabello sugirió una agenda oculta y cuestionó a la Cancillería argentina. "Con respecto a lo que dice la Cancillería argentina, cómo les ha dolido eso. Una persona fue detenida, tú te metes en su Instagram y le da la vuelta al mundo, pero su sueldo es de 500 dólares, ¿cómo lo logran? ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea acá en Venezuela? Eso no lo dicen pero probablemente nosotros lo diremos en algún momento", acusó.

No dio detalles sobre el paradero de Gallo, pero politizó el caso, afirmando repetidamente que no había motivo para su presencia en Venezuela. "No tiene nada que hacer en Venezuela. No meta sus narices en Venezuela", insistió Cabello. "Aquí en Venezuela entran personas todos los días de distintas partes del mundo. 168.446 trámites en los últimos dos meses. Vienen a Venezuela, van a las mejores playas del mundo (...) los que vienen en santa paz. El que viene a conspirar, que asuma su responsabilidad", resaltó.

Sin aportar datos sobre Gallo, añadió que todos los detenidos tienen garantizados sus derechos; sin embargo, en las últimas semanas murieron dos detenidos ilegalmente por la dictadura chavista, pese a los reclamos para que se atendiese su difícil situación de salud.