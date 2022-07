Joe Biden fue interrumpido por el padre de una víctima de un tiroteo masivo, durante un evento en la Casa Blanca que celebra la aprobación de una ley federal de seguridad de armas.

El presidente de Estados Unidos estaba pronunciando un discurso en el South Lawn el lunes cuando fue interrumpido por Manuel Oliver , cuyo hijo de 17 años, Joaquín, estaba entre los 14 estudiantes y tres miembros del personal asesinados en una escuela secundaria en Parkland, Florida, en 2018.

“¡Tenemos que hacer más que eso!” Oliver gritó, entre otros comentarios, mientras estaba de pie y vestía lentes de sol oscuros, barba gris y chaqueta morada.

Al principio Biden le dijo: “Siéntate, escucharás lo que tengo que decir”, pero luego el presidente cedió y dijo: “Déjalo hablar, déjalo hablar, ¿de acuerdo?”.

Para entonces, sin embargo, la seguridad ya había intervenido para llevarse a Oliver.

Más temprano el lunes, Oliver había dejado en claro que se oponía a que el evento fuera anunciado como una celebración después de un tiroteo masivo que mató a 19 niños y dos maestros en una escuela primaria en Uvalde, Texas, el 24 de mayo.

Escribió en Twitter : “La palabra CELEBRACIÓN no tiene espacio en una sociedad que vio a 19 niños masacrados hace apenas un mes”. La confrontación subrayó la frustración latente con Biden, acusado de no cumplir con el momento no solo en las armas sino también en el aborto, el clima y otros temas.

Una encuesta del New York Times/Siena College publicada el lunes colocó su índice de aprobación en un 33%, con un 64% de los votantes demócratas diciendo que el partido debería nominar a un candidato diferente para presidente en 2024.