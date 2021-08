La futbolista internacional Tabitha Chawinga pide a las autoridades del fútbol de Malawi que tomen medidas para proteger a las mujeres del abuso en todos los niveles del juego.

Chawinga, quien se convirtió en la primera mujer de Malawi en fichar por un equipo de fútbol europeo cuando se unió al club sueco Krokom / Dvärsätts IF en 2014, dijo que se había visto obligada a desnudarse en público durante un partido para demostrar que era mujer y que lo estaba regularmente.

“No quiero que otras personas enfrenten lo mismo. Me hace pensar, si están insultando a alguien que acaban de conocer en el campo de fútbol, qué harían si yo hubiera nacido en su familia. ¿Podrían haberme matado? dijo en una entrevista telefónica desde China, donde ahora juega para el Wuhan Jianghan University FC en la Superliga femenina china y fue elegida Jugadora del Año dos años seguidos.

La joven de 25 años, que ha sido capitana de la selección nacional de Malawi y fue clasificada entre las 100 mejores futbolistas del mundo por el medio inglés The Guardian el año pasado, dijo que mientras jugaba para un equipo escolar de niñas cuando tenía 13 años se vio obligada a desnudarse frente a la oposición para demostrar que era una niña. Sus oponentes no creían que fuera mujer debido a su apariencia física y lo bien que jugaba.

“Nunca había estado tan devastada y lloré por la vergüenza a la que había estado expuesta. Quería irme de inmediato, pero de alguna manera mis compañeros de equipo me consolaron y decidí terminar el juego ”, dijo. El incidente la hizo dejar el deporte durante un año.

Lo mismo sucedió un año después, cuando jugó para el equipo de fútbol femenino DD Sunshine de Lilongwe, un movimiento, dijo, que fue su primer paso en una carrera profesional en el fútbol.

Durante un partido de la Copa Presidencial de mujeres, le dijeron que se desnudara en el campo.

“Estábamos participando en un partido de la Copa Presidencial y para nuestro primer juego viajamos a Blantyre para jugar Blantyre Zero. Era un juego muy difícil y mientras se jugaba, me desnudaron en el suelo ”, dijo Chawinga, quien comenzó a jugar al fútbol con sus primos varones a una edad temprana. "Lo perdí en ese momento y también terminamos perdiendo el juego".

El propietario de DD Sunshine, David Dube, dijo que el club presentó una queja en ese momento ante la Asociación de Fútbol de Malawi, pero no obtuvo respuesta.

Chawinga, del distrito de Rumphi en el norte de Malawi, dijo que debido a que era tan joven, no había abordado el tema con las autoridades, pero ahora quería hablar.

“Cuando me desnudaron, era joven y no conocía mis derechos. Pero si hablamos de derechos, conviene implementarlos. Animo a las mujeres apasionadas por el fútbol a que todo es posible. Y nacer diferente no es el fin del mundo ”, dijo Chawinga, cuya hermana Temwa también juega en China.

“Me gustaría pedirle al gobierno ya los oficiales deportivos que se aseguren de que los derechos de todos los jugadores estén protegidos. Así es como nací y sé que soy la creación de Dios. No puedo cambiar mi apariencia ", dijo.

"Les pido a las dirigentes de fútbol femenino que promuevan el bienestar de las jugadoras protegiendo sus derechos humanos".

Maggie Kathewera Banda, fundadora y directora ejecutiva del Centro de Recursos Legales para Mujeres, dijo que lo que atravesó Chawinga fue un acto de violencia de género. "Esto es una violación de la dignidad de alguien", dijo.

Alfred Gunda, secretario general de la Asociación de Fútbol de Malawi que no estaba en la organización cuando el club de Chawinga presentó la denuncia, dijo: “Lo que pasó no está bien y no podemos condonarlo y por eso alentamos, en esta época , que los oficiales asuman la responsabilidad y cuiden a las jugadoras como si fueran sus propias hijas, y que también se aseguren de que se denuncien los incidentes que ocurran y se tomen las medidas adecuadas para proteger a nuestras niñas ”.

Dijo que la asociación llevó a cabo programas de desarrollo juvenil y un programa de escuelas para menores de 15 años para alentar a más niñas a practicar este deporte.