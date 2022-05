Reducir drásticamente el metano ahora es crucial, ya que centrarse solo en el dióxido de carbono no será suficiente para mantener el aumento de las temperaturas dentro de límites habitables, advirtieron los científicos.

El CO 2 es el gas de efecto invernadero más responsable del calentamiento del planeta, y la mayor parte proviene de la quema de combustibles fósiles. Como resultado, ha sido el foco principal de los esfuerzos internacionales para prevenir el colapso climático.

Sin embargo, otros gases de efecto invernadero también tienen un efecto de calentamiento considerable y, si los ignoramos, no lograremos mantener las temperaturas dentro de los límites globalmente aceptados, según una investigación publicada el lunes .

El estudio encontró que los recortes de CO 2 por sí solos no podían lograr las reducciones necesarias para mantenerse dentro de 1,5 ° C de las temperaturas preindustriales.

Pero reducir el metano y otros "contaminantes climáticos de vida corta" (SLCP, por sus siglas en inglés), como el hollín, reduciría el efecto de calentamiento global a corto plazo, lo que le daría al mundo "una oportunidad de luchar" para evitar una catástrofe climática, dijeron los científicos. El efecto de calentamiento del metano es hasta 80 veces mayor que el del C0 2 , aunque se degrada rápidamente en la atmósfera.

El profesor DurwoodZaelke, presidente del Instituto para la Gobernanza y el Desarrollo Sostenible (IGSD), con sede en Washington, y coautor del artículo, dijo que reducir el metano ofrecía una forma rápida de reducir el calentamiento global mientras el mundo perseguía recortes a más largo plazo en CO 2 .

“No podemos resolver el problema climático de rápida evolución con soluciones de evolución lenta. Como Maverick [el personaje de Tom Cruise en Top Gun], será mejor que empecemos a sentir la necesidad de la velocidad”, dijo.

Zaelke instó a los gobiernos europeos a estipular que cualquier gas que importen para reemplazar los suministros de Rusia debe provenir de fuentes con bajas tasas de fugas de metano. “Esta es la forma más rápida y prometedora de proteger el planeta mientras descarbonizamos”, dijo.

Tapar las fugas de metano de las operaciones de petróleo y gas, incluidos los pozos de esquisto, y detener las prácticas dañinas como ventilar o quemar el gas, no solo es técnicamente factible, sino que también puede ser muy rentable a los precios actuales del gas.

La Dra. Gabrielle Dreyfus, científica en jefe del IGSD y autora principal del artículo, dijo: "Este es un mensaje optimista, ya que tenemos disponibles estrategias de bajo costo o sin costo, con intervenciones sin costo o de bajo costo, que pueden frenar el calentamiento global". en el crítico corto plazo”.

Las emisiones de metano se han disparado en los últimos años, como resultado de fugas y escapes de la exploración de petróleo y gas, pozos de gas de esquisto y de la cría intensiva de ganado para la alimentación. A principios de este año, la Agencia Internacional de Energía dijo

que muchos países estaban subestimando drásticamente sus emisiones de metano y que el problema global era mucho peor de lo que se pensaba anteriormente.

El artículo de IGSD, que se publicó en Proceedings of theNational Academy of Sciences , mostró el enorme potencial de "ganar tiempo" para cambiar los sistemas energéticos del mundo al concentrarse en reducir el metano y otros CCVC, incluidos el hollín , los hidrofluorocarbonos y el ozono troposférico. y óxido nitroso.

Estas sustancias contribuyen casi tanto como el CO 2 al calentamiento global , según el estudio, aunque la mayoría de ellas duran poco tiempo en la atmósfera.

Reducir el CO 2 sigue siendo esencial a largo plazo, pero debe ir acompañado de estrategias para reducir los niveles de CCVC. De lo contrario, es probable que las temperaturas excedan los 2 °C por encima de los niveles preindustriales, el límite superior establecido en el acuerdo climático de París de 2015, incluso si hay fuertes recortes en las emisiones de CO2.

Dreyfus dijo que los recortes drásticos en el metano y otros CCVC podrían dar como resultado temperaturas más bajas en 0,26 °C para 2050, lo que es casi cuatro veces mayor que el beneficio de perseguir solo los recortes de CO 2 , que los científicos estimaron que daría como resultado recortes de temperatura de 0,07 °C para 2050. .

Ella dijo: "Estas medidas específicas que no son de CO 2 cuando se combinan con la descarbonización pueden proporcionar un enfriamiento neto para 2030, reducir la tasa de calentamiento de 2030 a 2050 en aproximadamente un 50%, aproximadamente la mitad del cual proviene del metano, significativamente más grande que la descarbonización sola durante este plazo.”

El documento encontró que la importancia de los "contaminantes que no son dióxido de carbono" había sido "infravalorada tanto por los científicos como por los legisladores y en gran medida descuidada en los esfuerzos para combatir el cambio climático".

El año pasado, antes de la cumbre climática Cop26, EE. UU. y la Unión Europea lanzaron un compromiso global para reducir las emisiones de metano en un 30 % para 2030 , al que ahora se han comprometido más de 100 gobiernos responsables de más de la mitad de esas emisiones. Sin embargo, Rusia, que tiene algunas de las emisiones de metano más altas del mundo , debido a su infraestructura de petróleo y gas con fugas, no se encuentra entre ellos.