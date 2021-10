Los funcionarios estadounidenses creen que Irán estuvo detrás de un ataque con aviones no tripulados la semana pasada en un puesto militar en al-Tanf, en el sur de Siria, donde tienen su base las tropas estadounidenses.

Las autoridades dijeron el lunes que Estados Unidos cree que Irán proporcionó recursos y alentó el ataque, pero que los drones no fueron lanzados desde Irán, informó el servicio de noticias The Associated Press.

Los drones eran iraníes e Irán parece haber facilitado su uso, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles que no se han hecho públicos.

Los funcionarios dijeron que creen que los ataques involucraron hasta cinco drones cargados con cargas explosivas y que afectaron tanto al lado estadounidense de la guarnición de al-Tanf como al lado donde residen las fuerzas de oposición sirias.

No se informó de heridos o muertos como resultado del ataque, pero se produce en un período de crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán. El gobierno de Biden dijo esta semana que los esfuerzos diplomáticos internacionales para que Irán regrese a un acuerdo nuclear de 2015 se encuentran en un "lugar crítico" y que la paciencia de Estados Unidos se está agotando.

Las tropas estadounidenses y de la coalición tienen su base en al-Tanf para entrenar a las fuerzas sirias en patrullas para contrarrestar a los militantes del Estado Islámico. La base está ubicada en una carretera que sirve como enlace vital para las fuerzas respaldadas por Irán desde Teherán hasta el sur del Líbano e Israel.