Huma Abedin, una colaboradora cercana de Hillary Clinton desde hace mucho tiempo, publicó en su nuevo libro que fue agredida sexualmente por un senador estadounidense, un incidente que "enterró" hasta que las acusaciones contra el juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh despertaron su memoria años después.

Abedin hizo la impactante afirmación en su libro memorias, "Both/And: A Life in Many Words" (Una vida en muchas palabras), que se publicará la próxima semana. Según se sabe, no hay ningún indicio sobre la identidad del agresor, ya que no lo nombra y tampoco al partido.

La asistente detalla el evento al describir su trabajo para Clinton cuando la ex primera dama y futura secretaria de estado y candidata presidencial era una senadora estadounidense por Nueva York, entre 2001 y 2009.

Según se describe en el libro el ataque se produjo luego de una cena en Washington a la que asistieron "algunos senadores y sus ayudantes", pero no Clinton. "Terminé saliendo con uno de los senadores, y pronto nos detuvimos frente a su edificio y me invitó a entrar para tomar uncafé. Una vez dentro, me dijo que me pusiera cómoda en el sofá ".

“Entonces, en un instante, todo cambió. Se dejó caer a mi derecha, puso su brazo izquierdo alrededor de mi hombro y me besó, metiendo su lengua en mi boca, presionándome contra el sofá.

“Estaba tan conmocionado que lo aparté. Todo lo que quería era que se borraran los últimos 10 segundos ".

Abedin escribe que el senador pareció sorprendido pero se disculpó y dijo que la había "malinterpretado" "todo este tiempo". Mientras consideraba cómo irse “sin que esto terminara mal”, escribe, la senadora le preguntó si quería quedarse.

"Entonces dije algo que solo se le habría ocurrido a mi versión veinteañera: “Lo siento mucho', y me fui, tratando de parecer lo más indiferente posible".

Además escribe que se mantuvo alejada del senador "durante unos días", pero luego se encontró con él en Capitol Hill, asintiendo con la cabeza cuando le preguntó si todavía eran amigos. Clinton luego se unió a ellos, escribe Abedin, "como si supiera que necesitaba que me rescataran a pesar de que no le había dicho nada sobre esa noche".

La asistente de Hillary Clinto escribe que se mantuvo amiga del senador y pronto “enterró el incidente”, que quería olvidar, logrando borrarlo de su mente “por completo”.

Luego, a fines de 2018, Kavanaugh fue nominado a la corte suprema por Donald Trump. Una profesora, Christine Blasey Ford, acusó a Kavanaugh de agresión sexual en una fiesta años antes, una acusación que Kavanaugh negó.

Al testificar en el Senado, Ford dijo que la presunta agresión "alteró drásticamente" su vida, antes de que una sesión de terapia en 2012 la llevara a hacer "todo lo posible para suprimir los recuerdos de la agresión porque contar los detalles me hizo revivir la experiencia y me causó pánico". ataques y ansiedad ”.

Aunque Kavanaugh se convirtió en un símbolo principal de la era #MeToo, en la que las acusaciones de conducta sexual inapropiada y agresión han derribado a hombres prominentes, los republicanos no vacilaron en su apoyo a su nombramiento y fue debidamente confirmado ante la corte.

El recuerdo de Abedin de su experiencia en el diván del senador anónimo, escribe, se activó cuando leyó que Christine Blasey Ford "fue acusada de recordar" convenientemente "" su presunto asalto.

A principios de este mes, un extracto del libro publicado por Vogue trataba sobre las experiencias de Abedin cuando su esposo, el excongresista y candidato a alcalde de Nueva York Anthony Weiner, se vio envuelto en repetidos escándalos por comportamiento sexualmente explícito en las redes sociales.