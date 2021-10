Según un informe del periódico The Guardian, durante varios años, Alison permaneció despierta por la noche deseando que su esposo muriera. Atrapada en un matrimonio miserable, su preferencia era por un simple ataque cardíaco o un derrame cerebral masivo. Pero también fantaseaba con un accidente automovilístico o una espina de pescado atorada en su garganta.

"Pensé que la muerte sería un buen resultado", dijo. "Sería libre, pero todos sentirían pena por mí". Finalmente, la pareja pasó por un divorcio amargo, pero ambos siguen gozando de buena salud.

Los pensamientos de Alison pueden parecer extremos, pero se encuentra entre un tercio de los británicos que han deseado seriamente la muerte de alguien, según nuevos datos. Más hombres que mujeres han albergado tales pensamientos, y las tres cuartas partes dijeron que no se arrepienten. A la gente no se le preguntó por qué deseaban que alguien muriera.

El hallazgo es parte de una extensa encuesta de actitudes hacia la muerte realizada por YouGov.

La investigación proporciona una visión fascinante de la variedad de opiniones que tiene el público a medida que los tabúes sobre hablar sobre la muerte continúan siendo eliminados.

“La encuesta ilustra la idea errónea de que el público no quiere hablar sobre la muerte o el morir. La gente realmente lo hace, este es un tema que le importa a la gente ”, dijo John Troyer, del Centro para la Muerte y la Sociedad de la Universidad de Bath.

Según la encuesta, casi tres cuartas partes de los británicos dicen que se sienten cómodos hablando de su propia muerte, y los mayores de 40 años se sienten mucho más cómodos que los más jóvenes.

Esto refleja un cambio cultural hacia una mayor apertura sobre las enfermedades terminales y el dolor en las últimas décadas, y un aumento en las organizaciones de apoyo que ayudan a las personas a aceptar la muerte inminente y a planificar sus propios funerales.

Han surgido “cafés de la muerte” emergentes en decenas de países, que atraen a miles de personas para hablar sobre la muerte. Los programas de televisión y los libros han abrazado el tema, a veces con humor. Los debates sobre la muerte asistida han planteado problemas en torno a la atención al final de la vida.

Algunos han sugerido que la generación del boom, que enfrenta su propia mortalidad, está liberando a la muerte de los grilletes del tabú de la misma manera que defendió la liberación sexual en la década de 1960.

Según la encuesta, casi uno de cada 10 británicos piensa en la muerte, la suya o en general, todos los días, y otro 20% piensa en ella varias veces a la semana. Solo el 4% dice que nunca lo piensa.

Dos tercios dicen que hay cosas peores que la muerte, citando vivir con dolor, tener una enfermedad incapacitante grave, ser torturado o perder a un ser querido, especialmente a un hijo.

Las personas que participaron en la encuesta estaban bastante divididas sobre el miedo a morir: el 41% dijo que tenía miedo y el 43% dijo que no. Las mujeres jóvenes tenían más probabilidades de tener miedo y los hombres mayores de 60 años menos. Las personas que practican una religión tenían menos probabilidades de tener miedo que las personas no religiosas, pero no mucho: el 51% en comparación con el 42%.

El nueve por ciento de las personas pensaba que viviría más allá de los 90 años y el 8% pensaba que moriría antes de cumplir los 65. El grupo más grande, un tercio, esperaba morir entre los 81 y los 90 años.

Casi la mitad (49%) ha imaginado su propio funeral, y el 8% lo ha pensado en detalle. La cremación es la opción preferida para el 45%, y solo el 15% dice que quiere ser enterrado y uno de cada ocho (13%) dice que le gustaría donar su cuerpo para la investigación.

Un tercio de los británicos cree en la otra vida. Entre ellos, el grupo más grande (43%) piensa que un alma va al cielo o vive de alguna manera, el 16% cree en la reencarnación y el 6% piensa que se convertirá en un espíritu. La mayoría de los encuestados (54%) no cree en el cielo ni en el infierno, pero el 10% de las personas no religiosas cree en ambos.

Sorprendentemente, la pandemia de Covid, que a fines del mes pasado se había cobrado casi 160.000 vidas en el Reino Unido, no ha tenido ningún impacto en la gran mayoría (69%) de la percepción de la muerte de las personas. Entre una de cada cuatro personas que dijeron que había afectado la forma en que veían la muerte, la mayoría estaba más preocupada por perder a alguien cercano a ellos.

Más de la mitad (56%) dijo que era aceptable celebrar o regocijarse por la muerte de alguien, y los hombres jóvenes eran significativamente más propensos a pensar que animar la muerte de alguien está bien que cualquier otro grupo. Casi una de cada cuatro personas dijo que la muerte de alguien nunca podría ser motivo de celebración.

Tres cuartas partes dijeron que estarían dispuestos a morir para salvar la vida de alguien. Para uno de cada 10, no hay nadie por quien sacrificarían su vida.

YouGov interrogó a 2.164 adultos del Reino Unido a principios de este año.