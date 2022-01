Una niña de 7 años es intensamente buscada por todo Canadá y genera gran preocupación en el país. Su madre dice que el padre de la niña se fugó con la niña para evitar que fuera vacunada contra el COVID-19.

La asistente educativa Mariecar Jackson le dijo a la Canadian Broadcasting Corporation que su ex esposo, Michael Jackson, mantiene a su hija no vacunada en un lugar no revelado para que no pueda ser vacunada.

“Ella solo tiene siete años”, dijo la madre preocupada. "Ella necesita estar en casa". Jackson dijo que se suponía que su exmarido, que tiene la custodia compartida de la niña, había devuelto a la niña de segundo grado a la custodia de su madre hace casi dos meses y no lo hizo.

La última vez que habló con la niña por teléfono fue el 21 de noviembre. Los jueces de Saskatchewan han emitido órdenes judiciales exigiendo que la niña sea devuelta a su madre, sin éxito hasta el momento.

Las autoridades acudieron a la casa del padre de la niña en Carievale, en Saskatchewan, pero no había nadie. CBC informó que Michael Jackson apareció en un programa web llamado "Live with Laura-Lynn", donde la presentadora Laura-Lynn Tyler Thompson, anteriormente de "The 700 Club Canada", apoyó la decisión del padre desaparecido. La pequeña se puso frente a la cámara para dar declaraciones. “Puede cambiar tu ADN”, dijo el niño.

“No creo que Dios quiera que lo haga. Y puede enfermarte y matarte”. Tyler-Thompson elogió a la niña por saber “un poco sobre lo que está pasando” y la llamó “¡Qué linda!”. La niña era Sarah.

“Nunca habíamos visto algo así”. Jackson, entre lágrimas, le dijo a CBC que tiene un mensaje para su pequeña. “Mami nunca dejará de buscarte”, dijo. “Todos los días, rezo para que algún día estés en casa. Te amo tanto. Mami se mantiene fuerte y algún día estaremos juntos”.