Éric Zemmour, hombre de la televisión francesa de extrema derecha que se prepara para postularse para la presidencia de Francia y afirmó que el Islam y la inmigración están destruyendo Francia, y está siendo juzgado en París por cargos de incitación al odio racial.

El caso se relaciona con las declaraciones que el polemista de 63 años hizo en la televisión el año pasado cuando llamó a los niños migrantes no acompañados “ladrones, asesinos y violadores”.

Zemmour, que tiene dos condenas anteriores por discursos de odio, pero que ha subido en las encuestas de opinión para ser visto como un potencial retador de Emmanuel Macron en las elecciones de primavera, está siendo juzgado por "insulto público" e "incitación al odio o la violencia" contra un grupo de personas por su origen étnico, nacional, racial o religioso.

Hizo los comentarios durante un debate en septiembre de 2020, en la emisora ​​de noticias francesa CNews . Dijo de los niños que emigran a Francia sin padres o tutores: “Son ladrones, son asesinos, son violadores, eso es todo. Debemos enviarlos de regreso ".

Si es declarado culpable, enfrenta una sentencia de hasta un año de prisión y una multa de 45.000 euros.

Zemmour no estuvo presente el miércoles en la cancha. Su abogado, Olivier Pardo, dijo que los cargos eran infundados y que los opositores de Zemmour buscaban provocar un "juicio por la opinión pública".

"Es buscado por 'odio racial', pero hasta donde yo sé, un menor no acompañado no es ni una raza, ni una nación, ni una etnia", dijo Pardo a la radio RMC. Dijo que Zemmour no asistiría al juicio porque no quería que el tribunal se convirtiera en una "arena política".

Varios grupos antirracistas y de derechos humanos, incluido SOS Racisme, presentaron una denuncia contra Zemmour. A ellos se unen como demandantes civiles numerosos ayuntamientos encargados de gestionar el bienestar infantil y el cuidado de los menores no acompañados.