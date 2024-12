Bravo.Continental "Es una buena noticia si el Gobierno no nombra jueces de la Corte Suprema por decreto" "Es una buena noticia que el Presidente no tenga ese síndrome de ansiedad para hacer las cosas. La Corte ya le dijo que puede funcionar así como está (con tres miembros) hasta marzo. Nombrar miembros de la Corte por decreto no es ilegal, pero ¿es necesario? A veces es preferible, desde el punto de vista político y por respeto a las instituciones, esperar los tiempos adecuados", reflexionó el constitucionalista Félix Lonigro.