La cantautora Taylor Swift recibió eun doctorado honorario de la Universidad de Nueva York y le dijo a los graduados que todo estará bien, haciéndose eco de los sentimientos de su exitoso sencillo "ShakeIt Off".

La joven de 32 años instó a los estudiantes a aprovechar al máximo sus elecciones. "La vida puede ser pesada, especialmente si tratas de cargar con todo a la vez... todos los rencores, todas las actualizaciones sobre tu ex... Puedes elegir para qué tu vida tenga tiempo y espacio".

"Tengo una buena noticia: depende totalmente de ti. Tengo una noticia aterradora: depende totalmente de ti", agregó, vestida con una bata morada y un birrete negro en la ceremonia de graduación en el Yankee Stadium.

Además elogió a los graduados por asumir el desafío de asistir a la universidad durante una pandemia. "Nunca te avergüences de intentarlo, la falta de esfuerzo es un mito", dijo Swift.

“Las veces que me dijeron ‘no”, o que no me incluyeron, que no me eligieron, que no gané, que no pasé el corte… Mirando hacia atrás, realmente se siente cómo esos momentos fueron muy importantes, sino más cruciales que en los que me dijeron ‘sí"”, reflexionó.

En la intervención, también recordó cómo aquellos obstáculos sirvieron de impulso en su ruta. “Que el mundo tratara mi vida amorosa como un deporte de espectadores, en el que pierdo todos los juegos, no fue una buena forma de tener citas en mi adolescencia y en mis veinte”, dijo. “Pero me enseñó a proteger ferozmente mi vida privada”, agregó.

“Ser humillada públicamente una y otra vez a una edad temprana fue insoportablemente doloroso, pero me obligó a devaluar la ridícula noción de la relevancia social y la simpatía minuto a minuto, en constante fluctuación”, dijo.

Luego, lanzó una broma a los graduados: “Ser cancelada en Internet y casi perder mi carrera me dio un excelente conocimiento de todos los tipos de vino”.

“Los dejo con esto: nos guían nuestros instintos, nuestra intuición, nuestros deseos y miedos, nuestras cicatrices y nuestros sueños. Y a veces lo estropearán. Yo también. Y cuando lo haga, lo más probable es que lo lean en internet”, acotó ante las risas de los presentes.

A modo de motivación, enfatizó: “Nos pasarán cosas difíciles. Nos recuperaremos. Aprenderemos de eso. Seremos más resistentes gracias a eso”.

“Espero que sepan lo orgullosa que estoy de compartir este día con ustedes. Estamos haciendo esto juntos… Así que sigamos bailando como si fuéramos… La clase del 22”, comentó la doctora Swift a sus compañeros de generación.

La ganadora del Grammy estuvo entre los tres ganadores de títulos honorarios de la universidad. Fue el primer título universitario de Swift, quien actuó en giras de conciertos mientras estaba en la escuela secundaria.

NYU ofrece un curso sobre Taylor Swift, incluida su evolución como empresaria musical creativa.