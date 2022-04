El apoyo de la sociedad sobre la idea de pertenecer a la OTAN ha aumentado un 50% en Suecia y un 60% en Finlandia, según diversas encuestas, luego de que se produjera la invasión rusa al país de Ucrania. Dado estos resultados, el partido gobernante de Suecia ya ha está debatiendo si debe pertenecer a la alianza occidental.

Por el lado de Finlandia, que comparte una frontera de 1.340 km, se espera que tome una decisión sobre si pertenecer o no, por más que Moscú advirtió que la OTAN "no es ese tipo de alianza que garantiza la paz y la estabilidad, y su mayor expansión no aportará seguridad adicional al continente europeo".

Además, en Febrero Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, señaló que habrá "consecuencias políticas y militares" si los dos países se adhieren al bloque.

En el caso de Suecia, tanto el partido socialdemócrata de centroizquierda, los partidos de centroderecha y los Demócratas Suecos de extrema derecha, todos evalúan y en su mayoría apoyan la adhesión de su país a la OTAN.

En el país vecino de Finlandia ya se sospecha que los parlamentarios votaran a favor de la unión a la alianza ya que una encuesta reciente sugiere que solo 6 de los 200 parlamentarios del país se opondrían.