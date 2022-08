Una de las camisetas más famosas del deporte se podrá comprar el próximo mes, ya que estará en juego una icónica camiseta Michael Jordan No. 23 de los Chicago Bulls.

Los postores adinerados tienen la oportunidad de comprar la legendaria camiseta roja de los Bulls de Jordan que utilizó en el primer juego de las Finales de la NBA de 1998, donde Chicago, en la última temporada de su emblema, consiguieron el campeonato frente a Utha

La valiosa pieza de recuerdo se puso a la venta en la subasta en línea de Sotheby's, que se inaugurará a las 10 a. m. del 6 de septiembre.

El precio estimado oscila entre $3 millones y $5 millones y los fanáticos tendrán la oportunidad de intentar apoderarse de él hasta el 14 de septiembre, como parte de la colección de artefactos deportivos de la compañía Invictus Parte I.

En ese partido Jordan totalizó 45 minutos en el Juego 1 de las Finales contra Utah Jazz registrando 33 puntos.

Las últimas finales de la NBA de Jordan se representaron en una docuserie de ESPN y Netflix de 10 partes 'The Last Dance' hace dos años, evocando buenos recuerdos entre los fanáticos y recordando a las personas su grandeza en el baloncesto.

El interés en Jordan se disparó nuevamente después de la serie 'The Last Dance' con el regreso de 'Jordan Fever'. Y ahora podría volver una vez más.

"Camisetas de finales de Jordan... simplemente no aparecen", dijo Brahm Wachter de Sotheby's a The New York Post.

"El rojo es realmente el color en el que la gente piensa cuando piensa en Michael Jordan, y esta es la única camiseta roja de las Finales que ha aparecido en una subasta".

Una foto de Jordan en acción en el primer juego de las Finales de 1998 también apareció en la portada de Sports Illustrated y una copia graduada también es parte del lote a la venta.

La camiseta de Diego Maradona de la Copa del Mundo de 1986 cuando Argentina eliminó a Inglaterra en México, la camiseta que usó cuando anotó los goles de la 'Mano de Dios' y el 'Gol del siglo', se vendió en 8,7 millones de dólares en una subasta de Sotheby's en mayo.