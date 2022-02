Incluso cuando las tensiones se intensifican con más de 150.000 soldados rusos a lo largo de la frontera en la Crimea anexada y en la vecina Bielorrusia, solo uno de cada cinco ucranianos piensa que el conflicto a gran escala es inevitable.

Solo el 20,4 por ciento de los ucranianos cree que pronto ocurrirá una "invasión a gran escala", y solo el 4,4 por ciento está convencido de que "definitivamente" tendrá lugar, según una encuesta del Instituto Gorshenin, una encuestadora independiente, realizada entre el 2 de febrero y el 20 de febrero. 14

Un asombroso 62,5 por ciento piensa que la invasión no va a ocurrir "en el futuro más cercano". En cambio, algunos ucranianos sostienen que su nación ex soviética de 44 millones no es más que un peón en los juegos geopolíticos de Eñstados Unidos.

“[Los políticos estadounidenses] juegan, fanfarronean, porque esos mensajes mueven la bolsa, ayudan al negocio y resuelven problemas personales” de los políticos, dijo a la cadena AlJazeera una mujer de 35 años, que aún tiene un trozo de metralla en la palma de la mano izquierda.

La incredulidad en la guerra va de la mano con la desconfianza en Occidente, dijo un observador al mismo medio. "Hay una actitud crítica hacia las predicciones de Occidente, a saber, las notas alarmistas del tipo 'Todo está perdido, habrá una invasión', así como una evaluación del propio poder [de Ucrania]", Ihar Tyshkevich, con sede en Kiev. , dijo a Al Jazeera un analista político bielorruso del Instituto Ucraniano para el Futuro.

Miles de ucranianos lucharon en la última guerra con Rusia y muchos ahora son reservistas activos, listos para regresar al frente. Se están preparando para contrarrestar a los rusos, de la misma manera que han estado haciendo retroceder a los separatistas respaldados por Moscú desde 2014.

Algunos observadores dicen que las ominosas advertencias de Washington y el tira y afloja geopolítico en torno a Ucrania son beneficiosos para Occidente y Rusia. “Cada parte logra sus objetivos a expensas de Ucrania”, dijo a Al Jazeera el analista con sede en Kiev Aleksey Kushch.