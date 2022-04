Shanghái ha puesto a sus 26 millones de residentes bajo encierro en la imposición de restricciones más grande de China desde que comenzó la pandemia, ya que las autoridades admitieron la dificultad de contener la variante Omicron de rápida propagación.

Hasta esta semana, la megaciudad, también la más poblada de China, adoptó un enfoque de cierre por etapas. Inicialmente, el lado este del río Huangpu se bloqueó entre el 28 de marzo y el 1 de abril, luego el lado oeste hizo lo mismo durante otros cuatro días.

Pero ese enfoque no ha funcionado ya que el número de casos siguió aumentando. El lunes, el número de nuevos casos positivos diarios superó los 10.000 por primera vez. Desde marzo, dijo el gobierno de Shanghái, se han encontrado más de 73.000 casos positivos.

Estos números son pequeños en comparación con países como EE. UU. y el Reino Unido, pero son algunos de los más grandes desde que se informó por primera vez de Covid en China a fines de 2019.

Al menos 38.000 miembros del personal médico han sido desplegados en Shanghái desde otras partes de China. Los medios estatales dijeron que la operación es la más grande desde el cierre de Wuhan a principios de 2020.

“Actualmente, la prevención y el control de epidemias en Shanghái se encuentran en la etapa más difícil y crítica”, dijo Wu Qianyu, funcionario de la comisión municipal de salud. “Debemos adherirnos a la política general de liquidación dinámica sin vacilación, sin vacilaciones”.

Para lograr la “depuración dinámica”, el gobierno derramó este lunes su recurso para testear a todos los vecinos de la ciudad. Se instalaron alrededor de 20.000 puntos de recolección de muestras en toda la ciudad y se enviaron 50.000 médicos para ayudar a evaluar a la población, dijeron los medios estatales.

El lunes, las autoridades anunciaron que se impondrían más restricciones a los enlaces de transporte. Esto significa que se suspenderían más líneas de metro. El martes, 30 hospitales principales de la ciudad suspendieron sus operaciones, según el sitio web de la comisión municipal de salud de Shanghái.

Sin embargo, cuando el centro financiero más importante de China continental se paralizó, los ciudadanos se quejan de la falta de organización y preparación del gobierno. Algunos residentes reportaron dificultades para pedir comida y agua en línea, mientras que otros dicen que no pudieron acceder a recursos médicos cruciales cuando los necesitaban.

“No puedo comprar comida. No me queda nada en mi nevera. Mi barrio ha sido sellado. No sé qué hacer”, dijo un residente en Weibo, el sitio de redes sociales.

Otro escribió: “Nuestro hombre de 90 años tiene diabetes. Antes del encierro, nuestro médico nos recetó algunos medicamentos para usar en casa porque se les pidió a todas las enfermeras que ayudaran con las pruebas de Covid. De repente, Pudong se cerró y no pudimos conseguir ningún medicamento. Luego lo compramos en línea, pero la empresa de entrega no pudo enviárnoslo porque ahora no están entregando nada”.

En los últimos días, han estado circulando en línea numerosas imágenes de teléfonos móviles que mostraban a los residentes protestar contra los mensajes confusos de bloqueo y la imposibilidad de comprar las necesidades diarias. En un video , varios residentes de un conjunto habitacional gritaron: “Queremos comer, queremos ir a trabajar, queremos tener derecho a saber”. La grabación ha sido eliminada por los censores.

La sensación de confusión, caos e impotencia es abrumadora en una ciudad que hasta hace unas semanas era una historia de éxito de Covid. “A la falta de comunicación con el público y de preparación psicológica aún arrastra una respuesta efectiva a la pandemia”, dijo Chen Xi, experto en salud pública de la escuela de salud pública de Yale.

De acuerdo con los protocolos actuales de China, aquellos que den positivo deben ser puestos en cuarentena en una instalación centralizada. Pero Chen dijo que, dada la situación actual, las autoridades deberían permitir que algunos, por ejemplo, las personas infectadas sin síntomas o con síntomas leves, se pongan en cuarentena en casa para liberar recursos.