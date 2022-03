Por Sasha Dovzhyk para The Guardian. Comenzó a escribir esta pieza en un garaje subterráneo convertido en refugio antiaéreo en la ciudad de Lviv , en el oeste de Ucrania . Situado a unos 80 km de la frontera con Polonia, aún no ha sido bombardeado por el ejército ruso. Mientras las sirenas de ayuda aérea sonaban todos los días durante la primera semana de la invasión a gran escala de mi país, el martes por la noche fue la primera vez que me molesté en ponerme a cubierto. Estaba tratando de sumar puntos de responsabilidad con mis padres: estaban a punto de cruzar la frontera con Polonia y necesitaban asegurarse de que su hija, empeñada en quedarse en Ucrania, no se pusiera en peligro.

Sin embargo, el daño está en todo mi país. Vladimir Putin, más conocido en Ucrania como khuilo ("gilipollas": mi gente nunca ha sido conocida por su deferencia), planeaba conquistar esta tierra en dos días. Su engaño ha sido expuesto por un artículo escrito previamente , Ofensiva de Rusia y el Nuevo Mundo, que fue publicado por error por uno de los principales medios de comunicación rusos el 26 de febrero. Habiendo fracasado en aplastar a las fuerzas armadas de Ucrania con su guerra relámpago asesina, Putin está aterrorizando a su población civil.

Miles de civiles llegan aquí a Lviv todos los días desde el este y desde la capital. Duermen en los pisos de teatros e instituciones de investigación. Las empresas locales están transformando sus operaciones para apoyar el esfuerzo de guerra. En lugar de cerveza, una cervecería de moda está llenando botellas con cócteles molotov. Una planta metalúrgica especializada en cable de cobre está produciendo obstáculos antitanque. Los adolescentes están fortificando los puestos de control con sacos de arena en lugar de ir a la escuela. Cientos y cientos de voluntarios hacen cola en las oficinas de registro militar para inscribirse y unirse al ejército. Y mientras los más vulnerables huyen hacia el oeste, más de 80.000 inmigrantes económicos ucranianos, en su mayoría hombres, han regresado a casa para luchar. Puedo relacionarme con su sentimiento, habiendo venido aquí desde Londres a principios de febrero en previsión de la gran guerra que se avecinaba, buscando una manera de ser de ayuda.

Mientras que Lviv se ha librado del fuego de artillería hasta ahora, mi región natal de Zaporizhzhia, en el este del país, es escenario de combates activos. Los rusos han estado bombardeando la planta de energía nuclear allí, la más grande de Europa y la fuente de una quinta parte de la energía de Ucrania. Antes de que comenzara el bombardeo, los residentes pacíficos se reunieron en la entrada de Enerhodar, el pequeño pueblo donde se encuentra la planta, para enfrentarse a los invasores, unos pocos civiles que intentaban proteger al mundo de una catástrofe nuclear con sus cuerpos. Un incendio inicial causado por los bombardeos ahora se ha extinguido, pero los rusos se han apoderado de la planta y el peligro está lejos de terminar.

El ejército y la sociedad civil de Ucrania no deberían enfrentarse solos al loco del Kremlin y sus tropas. Ya es bastante malo que la comunidad internacional haya estado mirando en otra dirección durante ocho años, desde el comienzo de la guerra rusa contra Ucrania. Ya es bastante malo que el mundo no haya podido proteger a Ucrania como prometió cuando, tras el colapso de la Unión Soviética, el país entregó el tercer arsenal nuclear más grande del mundo a cambio de garantías de seguridad. Esta es la elección de la que los ucranianos se han visto privados por las estrategias de apaciguamiento y la inacción de Occidente. Sanciones adicionales y cada vez más dolorosas, imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para proteger a los civiles, detener todos los negocios con empresas rusas,

Me despedí de mis padres el séptimo día de la invasión rusa de Ucrania. Ahora han cruzado la frontera con Polonia y están a punto de reunirse con mi esposo en Alemania. Me quedo en Lviv para ayudar a coordinar a las personas desplazadas que vienen del este y los reporteros que vienen del oeste. Prometí reunirme con mi familia bajo el cielo pacífico y brindar por la victoria de Ucrania. Saben que estoy obsesionado con cumplir mis promesas. Sin embargo, necesitaré un esfuerzo global sin precedentes para ayudarme con esto.