Este martes, la primera ministra finlandesa Sanna Marin pidió disculpas por una imagen que surgió de una fiesta privada que había organizado en su residencia oficial el pasado julio, luego del revuelo público que recibió luego de que se viralizaran videos de la líder política de fiesta.

El lunes, Marin, una de las líderes mundiales más jóvenes, se sometió a un test de drogas cuyo resultado fue negativo. Esta medida fue tomada ante la exigencia del partido opositor después de que se publicaran imágenes de la Primera Ministra que la mostraban a puro baile y canto junto a celebridades finlandesas la semana pasada.

Sin embargo, esta semana otra imagen comenzó a circular en las redes sociales, donde se puede ver a dos conocidas influencers del país nórdico a los besos mientras cubren sus pechos desnudos con un cartel de "Finlandia" desde Kesäranta, la residencia oficial del Primera Ministra en Helsinki.

"En mi opinión, la foto no es apropiada. Me disculpo por eso. Ese tipo de foto no debería haberse tomado, pero por lo demás, no pasó nada extraordinario en la reunión", dijo Marin a los periodistas, confirmando que la foto era de su residencia.

Marin, de 36 años, que no oculta el disfrute de su tiempo libre, dijo que la foto fue tomada durante una fiesta privada con sus amigos después de un festival de música en julio. "Estuvimos en el sauna, nadamos y pasamos tiempo juntos", dijo para describir la velada en su residencia junto al mar.

En los últimos días, los finlandeses manifestaron distintas posturas frente al comportamiento de la primera ministra. Algunos expresaron su apoyo a la joven líder por combinar una vida privada con su carrera de alto perfil, mientras que otros plantearon dudas sobre si su juicio se verá afectado por sus actividades de ocio.