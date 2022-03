Hace días que el mundo occidental espera el asalto final y demoledor con Kiev y eso nunca ocurre. Los rusos encierran, hostigan, exhiben una enorme fila de carros de combate que van en camino, pero nunca llegan. ¿Putin quiere tomar esa ciudad?.

El ejército ruso ha estado utilizando activamente objetos aéreos como señuelos para probar y engañar a las fuerzas de defensa aérea de Ucrania. El 2 de marzo, las fuerzas ucranianas compartieron imágenes que mostraban lo que afirmaban ser un “dron” ruso que fue derribado por sus defensas aéreas. Sin embargo, el objeto era de hecho un señuelo aéreo E95M.

El E95M fue desarrollado por Eniks de Rusia para proporcionar entrenamiento de combate para las tropas, así como para probar los sistemas de defensa aérea. El objetivo simula objetivos maniobrables como drones, bombas aéreas guiadas planeadas, misiles de crucero, aviones de combate y helicópteros.

Según trasciende en fuentes de inteligencia militar, el ejército ruso se está preparando para expandir el uso de señuelos aéreos contra las fuerzas de defensa aérea de Ucrania mediante el empleo de aviones biplanos An-2 no tripulados.

El uso de señuelos aéreos no solo pretende agotar las fuerzas de defensa aérea ucranianas, sino también exponer sus ubicaciones para destruirlas con fuego de precisión desde una distancia de separación.

Ahora si bien, si esa es un táctica que le está resultado a los generales rusos, ¿porque creer que el salto a Kiev no ocurre porque Putin planeó mal el ataque, o porque no hay suministros o alguna de esas versiones que no solo pintan al lider ruso como un demonio sino como un demonio tonto? ¿Es tonto Putin? ¿No previó que había que llevar combustible para los tanques o alimentos para las tropas?

Hay quienes creen que Kiev podría ser un señuelo, que Rusia no pretende tomarla sino solamente aislarla, que su verdadero objetivo es la zona sur y este de Ucrania, donde si se desarrollan batallas brutales por ejemplo en el puerto sobre el Mar Negro de Mariupol, o el combate en Kherson, ciudad que el ex ejército rojo tomó ayer.

Es posible que Putin haya aceptado las conversaciones de paz, para quedarse con esas regiones, establecer allí un "tapón territorial" entre Rusia y lo que quede de Ucrania, por si ese país termina siendo incporado a la OTAN, que en definitiva fue lo que desató el conflicto.

En determinado momento, el gobierno ruso podría negociar devolver la capital sitiada a cambio de quedarse con esos territorios cumpliendo así sus objetivos estratégicos.