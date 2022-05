El lunes, miles de soldados, tanques y vehículos militares marcharán por la Plaza Roja de Moscú, mientras aviones de combate rugen en lo alto como parte del desfile anual del Día de la Victoria.

Este día de orgullo, que marcará el 77.º aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, es visto por algunos observadores como una herramienta de propaganda para el gobierno del presidente Vladimir Putin, que se basa en la historia para su actual invasión de Ucrania.

Y algunos temen que Putin aproveche la ocasión de celebración de este año para intensificar los esfuerzos de guerra. “La victoria en la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el mito definitorio de la vida soviética de la posguerra, superando incluso a la Revolución en su importancia”, explicó Stephen Norris, profesor de historia rusa en la Universidad de Miami, a Aljazeera.

“Veintisiete millones de ciudadanos soviéticos murieron durante la guerra, y la victoria obviamente tuvo un gran costo. También validó los sacrificios realizados durante la guerra. La autora ganadora del Premio Nobel, Svetlana Alexievich, ha captado bien esto, al afirmar que la historia de la victoria reemplazó a la historia de la guerra real”.

A medida que se acerca el Día de la Victoria, algunos observadores creen que los altos mandos, frustrados por la falta de progreso en el sometimiento de Ucrania, pedirán un empujón y Putin declarará la guerra total.

“Putin y sus asesores ciertamente prestan atención a los aniversarios históricos y les gusta usarlos para reforzar su control del poder”, dijo Norris. “Dada la importancia que ha tenido el Día de la Victoria para Putin y el putinismo, es difícil imaginar que su gobierno no intentará usarlo para algún propósito. Es difícil ver que se declare algún tipo de victoria. En cambio, mi temor es que Putin aproveche las vacaciones para anunciar una nueva ofensiva y una nueva fase de la guerra”.

A algunos también les preocupa que Putin pueda anunciar una movilización masiva, llamando al servicio a hombres sanos. Sin embargo, los rumores anteriores sobre la ley marcial y el servicio militar obligatorio en marzo demostraron ser erróneos.

“Es difícil hacer un reclutamiento general: creo que ahí es cuando los rusos saldrían y protestarían”, dijo Elizabeth Wood, profesora de historia en el MIT. “Puedes reclutar a toda esa gente en Buriatia (una región montañosa de Siberia), pero si reclutas a los moscovitas, protestarán. Tampoco creo que pueda declarar la victoria. Creo que están planeando una larga y dura guerra".

El Día de la Victoria se celebró por primera vez en 1965 bajo el liderazgo del líder soviético Leonid Brezhnev, un veterano de la guerra.

El 8 de mayo de 1945, el comandante de las fuerzas alemanas restantes se rindió al Ejército Rojo, pero debido a la diferencia horaria entre Berlín y Moscú, en Rusia la ocasión se marca el 9 de mayo.

El Día de la Victoria marca el inmenso sacrificio que el pueblo ruso y otras naciones de la Unión Soviética hicieron en la lucha contra el nazismo.

El 22 de junio de 1941, el ejército alemán inició su invasión de la URSS, denominada Operación Barbarroja. El gobernante soviético Joseph Stalin fue tomado desprevenido: habiendo participado en la invasión de Polonia de 1939 con los nazis, pensó que su trato con Adolf Hitler lo protegería y no prestó atención a las advertencias de diplomáticos extranjeros o de sus propios agentes.

Hitler, mientras tanto, creía con arrogancia que la guerra no duraría más de tres meses; sus soldados no se molestaron en traer ropa de invierno. Aunque hubo primeros éxitos alemanes, el Ejército Rojo no se dio por vencido.

“El 22 de junio de 1941 es el 11 de septiembre de la historia rusa”, dijo Wood. “Es el momento en que Rusia se sintió invadida masivamente por un país que había declarado que todos los eslavos eran menos que humanos. Esta fue una guerra existencial para Rusia”.

La tierra rusa se iba a utilizar como Lebensraum, o "espacio vital", para los colonos alemanes. Las tropas de la Wehrmacht tenían vía libre para llevar a cabo ejecuciones masivas de prisioneros de guerra, mientras que las Schutzstaffel (SS) cometían atrocidades contra los civiles soviéticos, especialmente los de origen judío, por los planes genocidas de Hitler para una “solución final”.

Durante la invasión de Kharkiv en Ucrania, las SS masacraron a 15.000 judíos ucranianos. Mientras tanto, más de un millón de civiles murieron en el sitio de Leningrado de 1941-44, que vivió la propia familia de Putin. El presidente ruso ha revelado que su hermano mayor murió de difteria, mientras que su padre sirvió en un escuadrón de sabotaje y resultó herido.

Pero en 1943, el rápido avance de los alemanes se derrumbó bajo el peso del feroz invierno ruso y las guerrillas guerrilleras, perdiendo batallas clave como Stalingrado, uno de los enfrentamientos más mortíferos en la guerra donde el 6º ejército del general Paulus pereció por miles de hambre. frío y disparos rusos.

El contraataque del Ejército Rojo hizo retroceder a los alemanes a través de Polonia y, en mayo de 1945, los soldados rusos izaron la bandera roja sobre el Reichstag.

Algunos ucranianos, que habían sobrevivido a una terrible hambruna bajo los soviéticos, inicialmente dieron la bienvenida a los alemanes como libertadores.

El ejército insurgente ucraniano dirigido por Stepan Bandera colaboró ​​con los nazis, mientras que otros lugareños se unieron a las fuerzas auxiliares alemanas y participaron en atrocidades como la masacre de Babi Yar, en la que casi 34.000 hombres, mujeres y niños judíos fueron asesinados cerca de Kiev.

Pero millones más de ucranianos lucharon y murieron contra los nazis, y Kiev, junto con Moscú y Leningrado, ostenta el título de Ciudad Héroe por su valentía excepcional.

Al tratar de dejar de lado la influencia de Moscú en los últimos años, figuras nacionalistas como Bandera han sido adoptadas en Ucrania, a pesar de su cuestionable pasado. Esto es lo que subyace en parte a las afirmaciones de Putin de que los nazis invadieron Kiev.

“El triunfalismo estadounidense sobre la Segunda Guerra Mundial es exagerado. Fueron las fuerzas soviéticas las que soportaron la peor parte de las largas y duras batallas día tras día, luchando cuerpo a cuerpo y casa por casa en toda la región fronteriza occidental de la URSS”, dijo Wood. “Pero esta guerra de Ucrania en realidad no tiene nada que ver con eso, excepto la construcción de un mito. La forma en que Putin lo interpreta es como un cuento de hadas: el heroísmo soviético contra los malvados nazis, y luego simplemente cambió los términos de quiénes son.

En el pasado, delegaciones de miembros de la OTAN como Polonia, Reino Unido, Francia y Estados Unidos participaron en el desfile del Día de la Victoria. “Luego vinieron las elecciones amañadas de diciembre de 2011, las protestas generalizadas, el regreso de Putin a la presidencia y el aumento del autoritarismo”, dijo Norris. "El Día de la Victoria también se ha convertido más en 'nosotros contra ellos' y, por lo tanto, en una poderosa ilustración del creciente aislamiento de Rusia en el mundo".

Este año ni siquiera se invita a líderes extranjeros, ni siquiera al aliado cercano de Putin, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko.