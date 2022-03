Un portavoz del Kremlin pidió a Ucrania que cese la acción militar, cambie su constitución para convertirse en un país neutral, reconozca Crimea como territorio ruso y reconozca las repúblicas separatistas de Luhansk y Donetsk.

Dmitry Peskov dijo a Reuters que Rusia le había dicho a Ucrania que estaba lista para detener su acción militar "en un momento" si Kiev cumplía con sus condiciones. E insistió en que Rusia no estaba buscando más reclamos territoriales en Ucrania.

"Realmente estamos terminando la desmilitarización de Ucrania", dijo el vocero. “Deberían detener su acción militar y luego nadie disparará. Deberían hacer enmiendas a su constitución según las cuales Ucrania rechazaría cualquier objetivo de ingresar a cualquier bloque. También hemos hablado sobre cómo deben reconocer que Crimea es territorio ruso y que deben reconocer que Donetsk y Lugansk son estados independientes. Y eso es todo. Se detendrá en un momento", aseguró Peskov.

El mes pasado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, rechazó los reclamos territoriales de Rusia en un discurso a su pueblo antes de la invasión del 24 de febrero. "Tanto Donbas como Crimea regresarán a Ucrania", dijo. "Exclusivamente a través de la diplomacia. No invadiremos lo que no es nuestro, pero no renunciaremos a nuestra tierra", dijo, determinante.