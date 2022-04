El economista Rodrigo Chaves, ex ministro de Hacienda de derecha, ganó en segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Costa Rica en medio de un aumento del desempleo y un déficit presupuestario altísimo.

Chaves, cuyo ascenso a la segunda vuelta sorprendió a muchos, ganó cómodamente con el 53 por ciento de los votos frente al 47 por ciento del ex presidente centrista José María Figueres, dijo el domingo el Tribunal Supremo Electoral.

El ganador pronunció un discurso de victoria después de que Figueres, quien se desempeñó como presidente de 1994 a 1998, reconociera la derrota.

“Para mí esto no es una medalla ni un trofeo, sino una enorme responsabilidad, llena de desafíos y dificultades que entre todos resolveremos”, dijo Chaves, quien asumirá el cargo el 8 de mayo.

"La dura campaña que vivimos lamentablemente convirtió al abstencionismo en el partido político más grande de Costa Rica. Esto es una triste realidad que debemos comprender y aceptar. Esto no significa que los compatriotas que no acudieron a las urnas no amen a Costa Rica ni a su democracia. Ellos son, probablemente, los más críticos y preocupados por el futuro del país que quisieron sacudir la conciencia de la clase gobernante en un ejercicio de auténtica democracia", sostuvo.

De acuerdo a los datos del Tribunal Electoral, este domingo hubo una abstención del 42,85%, superior incluso a la de la primera vuelta, que ya había sido entonces un récord. Estaban convocados a las urnas 3,5 millones de costarricenses.

Chaves dijo que la tomará como una "advertencia" que lo impulsará a trabajar por "nuevos consensos" para "devolverles la confianza".

Chaves, economista de 60 años, dio la sorpresa al llegar a segunda vuelta electoral tras no aparecer entre los dos favoritos de la primera ronda. Sin embargo, este considerado "outsider" o casi desconocido de la política costarricense se convertirá en su próximo presidente.

Lo hará entre acusaciones de acoso sexual en el pasado y tras adoptar en campaña un estilo confrontativo -tildado de "populista" por analistas- y de dedicar duros ataques a los partidos tradicionales del país, representados por su rival Figueres. "No le entregue las llaves a los mismos de siempre", fue una de sus frases más repetidas.

Chaves cuenta con un alto perfil académico tras obtener un doctorado en Economía en la Universidad de Ohio en Estados Unidos y recibir una beca de la Universidad de Harvard para estudiar temas de pobreza en Asia.

Presume además de una amplia trayectoria internacional en el ámbito económico. Durante casi 30 años, trabajó para el Banco Mundial y llegó a ser nombrado director de su oficina en Indonesia.

En Costa Rica, sin embargo, solo era conocido hasta ahora por su fugaz paso como ministro de Hacienda del país durante apenas seis meses, en los que intentó reflotar una economía del país gravemente afectada en medio de la pandemia.