Rafael Nadal ha confirmado que es probable que se retire del tenis profesional el próximo año, poniendo fin a su brillante carrera. El español, de 36 años, reveló sus planes después de confirmar que se perderá el próximo Abierto de Francia que comienza el lunes, debido a una lesión en la cadera. Nadie ha logrado más éxitos en Roland Garros que Nadal, quien ha ganado 14 títulos individuales masculinos.

Nadal, actual campeón del Abierto de Francia, les dijo a los periodistas: "No podré jugar en Roland Garros. No es una decisión que tomé, es una decisión que tomó mi cuerpo". También ha confirmado que no volverá a jugar durante "unos meses", lo que significa que es probable que se pierda Wimbledon en julio. Nadal ha luchado contra las lesiones a lo largo de su carrera, pero está decidido a no darse por vencido todavía y quiere jugar en la Copa Davis a finales de este año.

Nadal cree que puede continuar hasta 2024, que probablemente sea su último año en la gira. Añadió: "No jugaré durante los próximos meses. A nivel personal, en el trabajo del día a día, las cosas son difíciles. Es difícil estar privado de lo que es una gran parte de tu vida".

Nadal continuó: "Espero estar listo para la Copa Davis, y quiero jugar en 2024, que debería ser el último año de mi carrera. Quiero poder disfrutarlo y despedirme de los torneos que quiero".

La leyenda española ganó su primer título del Abierto de Francia en 2005, con solo 19 años. Desde entonces, ha ganado la competencia un récord de 14 veces, y también ha logrado el éxito en los otros Grand Slams.

Además, Nadal ganó Wimbledon en 2008 y 2010, el Abierto de Australia en 2009 y 2022 y el Abierto de EE. el juego de los hombres.

“Rafa” espera que su descanso por lesión le permita competir y llegar a la cima, tal vez con un triunfo número 23 de Grand Slam. Y añadió: “Ese sería mi objetivo, intentar parar para afrontar el último año de mi carrera deportiva con las garantías de poder disfrutarlo.

"Y soy consciente de que si sigo jugando en este momento, no creo que eso pueda pasar el año que viene... Mi idea es que el año que viene sea mi último día en el tenis profesional. Quiero ser competitivo. Las posibilidades son más alto si me detengo ahora".

Sin embargo, Nadal ha admitido que sus planes de retiro no están escritos en piedra. Continuó: "Lo que sucederá el próximo año, no lo sé. Puedes tener tus intenciones, y si puedo volver a ser competitivo para ganar Grand Slams, no lo sé. Va a ser difícil".

“No soy una persona irracional, soy bastante racional. Pero tampoco soy una persona negativa. Lo que voy a intentar es darme la oportunidad de volver a competir.

"Mi intención es que sea el último año, nunca se sabe lo que puede pasar. Voy a intentar que mi último año no sea solo complaciente. Lucharé por ello. No sé cuál será la realidad, nosotros Habrá que esperar para eso".