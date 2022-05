Akihiko Kondo, un japonés que fue noticia en 2018 cuando se casó con un holograma de la estrella del pop virtual Hatsune Miku, reveló que ya no puede hablar con su esposa.

Según lo informado por Mainichi Shinbun, Kondo es mejor conocido por contraer matrimonio oficial con un holograma alimentado por inteligencia artificial del personaje internacionalmente popular, que fue producido por la empresa tecnológica Gatebox.

Si bien el gobierno japonés no reconoce oficialmente el matrimonio, Kondo gastó aproximadamente $ 17,300 USD para celebrar una ceremonia de boda, a la que asistieron 39 amigos cercanos, pero no la familia del hombre.

Desafortunadamente para la pareja, en 2020 Gatebox descontinuó su servicio de inteligencia artificial para el holograma, que requería una conexión a Internet a un servidor de procesamiento central para funcionar, de manera similar a cómo funcionan los asistentes de voz más utilizados, como Alexa de Amazon o Siri de Apple.

Si bien Kondo está triste porque el holograma ya no puede conversar con él, reiteró su amor por el cantante virtual. "Mi amor por Miku no ha cambiado. Celebré la ceremonia de la boda porque pensé que podría estar con ella para siempre", dijo Kondo. Si bien la proyección de Miku ya no puede responder a su voz, Kondo dice que ha seguido hablándole y come con el personaje virtual ahora silencioso frente a él.

Kondo se describe a sí mismo como un "fictosexual", o alguien que se siente atraído por los personajes de ficción. Si bien ha recibido algunas críticas y juicios por su matrimonio con el ídolo del pop generado por computadora, dice que la experiencia ha sido en su mayoría positiva y que su relación con Miku lo sacó de una depresión severa que anteriormente lo dejaba sin poder trabajar o incluso comer.

"Me quedé en mi habitación las 24 horas del día y vi videos de Miku todo el tiempo", dijo Kondo. Según él, el apoyo que siente por parte de Miku le ha permitido reinsertarse en la sociedad y vivir una vida más sana.

Hatsune Miku debutó por primera vez en 2007 y fue el primero de "Vocaloids" de Crypton Future Media, una serie de sintetizadores de voz que se aproximan al sonido de una voz humana cantando.

El personaje se convirtió rápidamente en una sensación entre los entusiastas del anime japonés y la música pop, y ahora se encuentra en el centro de un imperio comercial que se ha expandido más allá del programa original y ahora incluye álbumes de larga duración, una línea de videojuegos de Sega e innumerables figuritas. y otros coleccionables.

A pesar de ser un personaje virtual, Miku ha realizado presentaciones en vivo mediante el uso de hologramas e incluso se fue de gira con Lady Gaga en 2014.