Vladimir Putin será "responsable" de los crímenes de guerra en Ucrania en la corte penal internacional de La Haya, prometió el secretario de salud, Sajid Javid. Además, destacó que el Reino Unido ayudaría a reunir las pruebas necesarias para que eso sucededa.

El secretario de Justicia, Dominic Raab, viaja a La Haya para asegurarse de que “cuando llegue el enjuiciamiento, el tribunal tendrá lo que necesita”, dijo Javid a los medios.

Se le pidió a Javid su respuesta a la noticia de que una mujer embarazada que se muestra en una fotografía muy utilizada siendo sacada en camilla de un hospital de maternidad bombardeado en la ciudad ucraniana de Mariupol habría muerto, al igual que su bebé.

“Me llena de rabia ver algo así. Estas son atrocidades espantosas cometidas por los rusos contra civiles inocentes en Ucrania”, dijo Javid, y agregó que la Organización Mundial de la Salud ha documentado hasta ahora 31 ataques contra instalaciones de salud.

“Estos son crímenes de guerra y Putin será responsable”, agregó. Cuando se le preguntó cómo, Javid dijo: “En última instancia, la corte internacional lo hará responsable. El secretario de justicia, mi colega, viajará a La Haya y se reunirá allí con el fiscal jefe y otros, ofreciendo apoyo del Reino Unido para recopilar pruebas”.

Cuando se le preguntó sobre el posible apoyo de la OTAN a Ucrania, Javid enfatizó que la alianza era una "organización defensiva", pero advirtió sobre las consecuencias para Rusia si las naciones de la OTAN fueran atacadas, después de los ataques cerca de la frontera con Polonia.

“Si una sola puntera de Rusia entra en territorio de la OTAN, se considerará un acto de guerra”, dijo Javid.

De la noche a la mañana, el departamento de Javid anunció que 21 niños ucranianos que tienen cáncer habían llegado a Inglaterra con familiares inmediatos para recibir tratamiento del NHS.

“Ahora serán atendidos aquí en el Reino Unido durante el tiempo que sea necesario”, dijo Javid. “Hacer esto fue toda una operación durante el fin de semana. Participaron varios socios, y les estoy muy agradecido, especialmente el gobierno polaco y el NHS. Y me complace que podamos brindar apoyo de esta manera”.

Cuando se le preguntó si vendrían más pacientes de este tipo, Javid dijo que el Reino Unido estaba “trabajando con socios internacionales”, y que otro aspecto era apoyar a Polonia y Moldavia.

Se espera que el gobierno anuncie los detalles de un plan más tarde el lunes mediante el cual los británicos pueden alojar en sus hogares a los refugiados ucranianos que llegan al Reino Unido durante seis meses.

Cuando se le preguntó acerca de las preocupaciones planteadas por algunos refugiados sobre la capacidad de realizar suficientes controles en el tiempo previsto, Javid dijo: "Esta es una situación sin precedentes, y creo que es importante escuchar a las organizaciones benéficas que tienen experiencia y ayudar a resolver cómo esto puede trabajar.

“Pero no creo que el hecho de que no hayamos hecho esto antes deba ser una especie de bloqueo para no intentar hacerlo de esta manera en este momento. Creo que es muy valioso para un refugiado ucraniano que llega al Reino Unido tener un anfitrión británico que lo ayude de muchas maneras, sobre todo para integrarse en la vida británica”.

Cuando se le preguntó si consideraría albergar a un refugiado, Javid dijo que estaba “empezando a tener una conversación con mi esposa sobre eso”, pero no se comprometió a hacerlo.