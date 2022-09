El presidente Vladimir Putin le otorgó la ciudadanía rusa al ex contratista de seguridad estadounidense Edward Snowden, quien es perseguido desde 2013 en Estados Unidos por filtrar documentos clasificados que detallan los programas de vigilancia del gobierno.

Snowden, de 39 años, es uno de los 75 extranjeros a los se le concede la ciudadanía en el decreto publicado en un sitio web oficial del gobierno, en un periodo de alta tensión entre Washington y Moscú.

El ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) vive en Rusia desde 2013 debido a su persecución y posee residencia permanente desde 2020. Fue en ese momento que planeaba solicitar la ciudadanía rusa, sin renunciar a su ciudadanía estadounidense. Hace varios años, Moscú flexibilizó sus leyes de ciudadanía para permitir a las personas tener pasaportes rusos sin rechazar sus nacionalidades originales.

Snowden, quien ha mantenido un perfil bajo en Rusia y en ocasiones ha criticado las políticas del gobierno ruso en las redes sociales, dijo en 2019 que estaba dispuesto a regresar a Estados Unidos si se le garantiza un juicio justo.

Putin anunció la semana pasada una movilización de hombres rusos para contribuir a la lucha del ejército en Ucrania y Anatoly Kucherena, abogado de Snowden, dijo que el ex contratista no sería llamado a filas dado que no tenía experiencia previa en el ejército ruso.

Por otro lado, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó a las agencias de noticias que Snowden había recibido la ciudadanía rusa debido a que solicitó la misma.