Tres personas, incluido un destacado periodista local, fueron asesinadas a tiros dentro de un bar en el centro de México, marcando el asesinato número trece de un trabajador de los medios este año a medida que aumenta la violencia contra los periodistas mexicanos .

El gobernador de Guanajuato, Diego Rodríguez Vallejo, condenó el asesinato del martes por la noche de Ernesto Méndez, director del medio local Tu Voz, luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera en el bar, que también era propiedad de Méndez en el pueblo de San Luis de la Paz.

Méndez también había trabajado en el sitio de noticias Zona Franca hace varios años, según su directora Carmen Martínez.El periodista había recibido amenazas anteriormente, según la organización de derechos humanos Artículo 19.

“No fue solo el dueño del establecimiento el que fue asesinado, lamentablemente también lo fueron otros”, dijo Luis Gerardo Sánchez, alcalde de la localidad, en una conferencia de prensa el miércoles.

El ataque también dejó una persona gravemente herida, agregó. Las otras víctimas no fueron nombradas. No se sabe si Méndez estaba inscrito en el programa de protección del gobierno mexicano para periodistas y defensores de derechos humanos, informó la agencia de noticias Associated Press.

Los periodistas involucrados con pequeñas organizaciones de noticias en el interior de México se han convertido en objetivos fáciles, y los funcionarios y políticos de los pueblos pequeños a menudo son sospechosos, junto con el crimen organizado.

El asesinato de Méndez tuvo lugar aproximadamente un mes después de que Antonio de la Cruz , de 47 años , reportero del periódico regional Expreso, fuera asesinado a tiros frente a su casa en Ciudad Victoria, en el noreste de México.

De la Cruz fue el 12° periodista mexicano asesinado desde principios de año, lo que convierte a 2022 en el año más mortífero registrado para los reporteros mexicanos.

Dos periodistas mexicanas , Yessenia Mollinedo y Sheila Johana García, fueron asesinadas en el estado de Veracruz en mayo, y más de 150 periodistas han sido asesinados desde 2000. En medio de la ola de ataques violentos, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha sido criticado por no hacer lo suficiente para proteger a los periodistas y por su propia relación combativa con los medios.

El grupo Reporteros Sin Fronteras dijo que Obrador no había “acometido las reformas necesarias para frenar la espiral de violencia contra la prensa”.

México es el país más peligroso para los reporteros fuera de las zonas de guerra.

Si bien se ha establecido un programa gubernamental para proteger a los periodistas, los grupos de libertad de prensa dicen que es insuficiente.