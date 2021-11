Los legisladores de la oposición en el Congreso de Perú han presentado una moción para acusar al presidente Pedro Castillo. Fue apoyada por el partido de la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori, derrotada por estrecho margen,y citó la “incapacidad moral” para gobernar. Tiene las firmas de 28 legisladores.

Necesitará 52 votos del cuerpo de 130 escaños para comenzar los procedimientos de juicio político. Aún no se ha programado una votación. Una votación final para destituir a Castillo eventualmente requeriría 87 votos. Castillo fue elegido presidente en julio.

“No me preocupa el ruido político porque la gente me ha elegido a mí, no las mafias ni los corruptos”, dijo Castillo durante un discurso en la región andina de Jauja, sin nombrar específicamente el esfuerzo de juicio político. "Estoy calmado".

Castillo ha visto disminuir su apoyo en los últimos meses, incluso de su partido de izquierda Perú Libre, en medio de una serie de protestas en comunidades que dicen que no han visto los beneficios económicos del reciente desarrollo del país y el auge de la minería.

Varios escándalos también han afectado a los ministros y asesores clave de Castillo . Una fiscalía anticorrupción inició recientemente una investigación sobre un asesor presidencial clave, Bruno Pacheco, y encontró 20.000 dólares en el baño de su oficina gubernamental en una redada. Pacheco, quien niega haber actuado mal, renunció la semana pasada.