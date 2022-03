El amor vence el odio, dice una conocida frase. Y en tiempos de guerra, Olena Zelenska, la Primera Dama de Ucrania, es una pieza fundamental en la estructura emocinal del presidente Volodímir Zelenski.

Zelenska, de 44 años, cuyo apellido de soltera es Kiyashko, nació el 5 de febrero de 1978 en Krivói Rog. Estudió Arquitectura en la Universidad Nacional de su ciudad de nacimiento antes de orientar su carrera hacia la escritura. Fue en la universidad donde conoció a Zelenski, un aspirante a comediante y estudiante de Derecho. La pareja compartió amigos en común, pero no llegaron a conocerse hasta sus años universitarios.

Zelenska se convirtió en escritora para una compañía de comedia que llevó a Zelenski a la fama con la serie 'Servidor del pueblo'.

La serie cómica ucraniana, que fue un éxito en la década de 2010, era protagonizada por el presidente ucraniano donde representaba a un maestro de secundaria que se convierte en presidente después de hartarse de políticos corruptos. Con ella, fue aclamado como uno de los mejores artistas de Ucrania.

Zelenska y Zelenski salieron durante 8 años antes de casarse el 6 de septiembre de 2003. Un año después, dieron la bienvenida a su hija Aleksandra, que ahora tiene 17 años. La pareja también tiene un hijo de 9 años llamado Kiril.

La Primera Dama de Ucrania es considerada una de las 100 personas más influyentes del país y desde hace años pelea por los derechos de la mujer. Tanto es así que puso en marcha la adhesión de Ucrania a la iniciativa internacional de igualdad de género del G7, la Alianza de Biarritz, y lo hizo por medio de un discurso en el tercer Congreso de Mujeres Ucranianas, en diciembre de 2019.

También ha trabajado a favor de la cultura ucraniana a través del desarrollo de una reforma del sistema de nutrición de las escuelas, así como también ha dado comienzo a una iniciativa para difundir la lengua ucraniana por todo el mundo, todo ello sin dejar de abogar por una sociedad libre de ataduras.

En plena guerra con Rusia, Zelenska y sus hijos habrían permanecido en Ucrania en un lugar no revelado. "No tendré pánico ni lágrimas", escribió en Instagram, "tranquila y confiada". "Mis hijos me están mirando. Estaré junto a ellos. Y junto a mi esposo".