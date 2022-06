Olena Zelenska, la primera dama de Ucrania: "los rusos son capaces de cualquier cosa"

Por Caminante Shawn especial para The Guardian. En las primeras horas del 24 de febrero, Olena Zelenska se percató del sonido de explosiones amortiguadas en algún lugar a lo lejos. Mientras se acercaba a la vigilia, se dio cuenta de que los sonidos que estaba registrando no podían ser fuegos artificiales. Sus ojos se abrieron de golpe; descubrió que estaba sola en la cama. Se levantó de un salto y corrió a la habitación contigua, donde encontró a su esposo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy , ya vestido para el trabajo con traje y corbata.

"¿Que esta pasando?" ella le preguntó. “Ha comenzado”, le dijo.

“Tuve la sensación de que estaba dentro de una realidad paralela, que estaba soñando”, dice Zelenska, describiendo el momento en que se interrumpió la vida normal de su familia y su país. Poco después, su esposo partió hacia el complejo presidencial en el centro de Kyiv, para presidir una reunión del consejo de seguridad que decidiría la respuesta inicial a la impactante invasión a gran escala de Vladimir Putin en Ucrania. Le dijo a su esposa que debería esperar a que él llamara más tarde ese día con instrucciones.

Al quedarse sola, fue a ver a los dos hijos de la pareja, Kyrylo, de nueve años, y Oleksandra, de 17. Ya estaban despiertos y vestidos, y parecían entender lo que estaba pasando. Zelenska comenzó a armar una maleta con sus pertenencias y corría al sótano con los niños y su equipo de seguridad cada vez que las barreras se acercaban demasiado. En un momento, estaba parada en el primer piso de la villa presidencial y mirando por la ventana cuando un avión de combate pasó aullando, alto y bajo. No estaba segura de si era ucraniano o ruso.

“Fue una sensación surrealista… como si estuviera jugando un juego de computadora y tuviera que pasar ciertos niveles para encontrarme de vuelta en casa. Pero también estaba manteniendo la compostura, y tenía esta extraña sonrisa en mi rostro todo el día, porque estaba tratando de no mostrarle pánico a los niños. Simplemente seguíamos las órdenes de seguridad, íbamos a donde nos decían”, dice.

Por la noche, pudo volver a ver a su esposo, brevemente, aunque no dice dónde. Él le dijo que ella y los niños serían llevados a un lugar seguro. Se abrazaron, pero no hubo tiempo para lágrimas ni sentimentalismos. Fue solo más tarde que permitió que el pensamiento la invadiera: tal vez nunca lo volvería a ver.

Tres meses después, me encuentro con Zelenska (en ucraniano, las terminaciones de los apellidos son diferentes para hombres y mujeres) y le pido que me cuente esas aterradoras primeras horas. Estamos en una oficina dentro del recinto presidencial en el centro de Kyiv; para llegar tengo que pasar varios controles y puestos de seguridad, y una vez dentro me registran varias veces. Las ventanas están llenas de sacos de arena.

Figuras sombrías se escabullen por los pasillos; pequeñas lámparas en el suelo arrojan una luz tenue sobre las alfombras azules que se extienden a lo largo de los pasillos. Aún así, no hay el mismo nivel de tensión que durante las primeras semanas de la guerra. La retirada rusa de las afueras de Kievha hecho de la capital ucraniana un lugar mucho más relajado. Afuera, las parejas jóvenes pasean por el centro de la ciudad bajo el sol de principios de verano, los cafés están abiertos y el toque de queda nocturno se ha extendido hasta las 11 p.m. Las sirenas antiaéreas aún suenan, pero la mayoría de la gente las ignora.

La situación más tranquila también ha significado que Zelenska ha podido regresar a la capital, al menos por un período, pero sus guardias de seguridad siguen nerviosos. Me piden que deje mi teléfono móvil en una antesala y me registran minuciosamente una vez más antes de pasar a la habitación donde ella está esperando. Un guardaespaldas con uniforme militar me acompaña a la habitación y se sienta ceñudo en la esquina durante toda la entrevista.

El primer día de la guerra tuve esta extraña sonrisa en mi rostro todo el día, porque estaba tratando de no mostrarle pánico a los niños.

En aquellos primeros días de la guerra, había una sensación aterradora de que todo era posible, mientras los misiles caían sobre objetivos en todo el país y las tropas rusas avanzaban hacia Kyiv desde tres direcciones. “Según la inteligencia disponible, el enemigo me marcó como el objetivo número 1 y a mi familia como el objetivo número 2”, dijo el presidente Zelenskiy en uno de sus primeros discursos en video.

Su esposa no sabe en qué inteligencia se basó la evaluación, y Zelenskiy nunca le contó sobre ninguna amenaza específica para la familia. Intenta no pensar demasiado en ello, “si no, me vuelvo paranoica”. Pero ella estaba alerta a las posibilidades que podría proporcionar a los rusos apoderarse de la primera familia.

“Por supuesto, es posible ejercer presión sobre el presidente a través de su familia, y no me gustaría que tuviera que elegir entre su familia y sus responsabilidades como presidente. Entonces, si existe la más mínima posibilidad de eso, debe eliminarlo”, dice ella. Habla en voz baja con consonantes pronunciadas cuidadosamente, puntuando sus respuestas con profundos suspiros.

Entonces, aunque Zelenskiy ignoró las sugerencias de los líderes occidentales de que debería abandonar Kiev y establecer un gobierno en el exilio en el oeste de Ucrania o Polonia, envió a Zelenska y los niños a una relativa seguridad. Comprensiblemente, es cautelosa sobre dónde pasó exactamente esos dos meses: "Cuanto menos digo, más segura estoy", pero dice que se mudó regularmente e insiste en que permaneció dentro de Ucrania todo el tiempo. A veces, podía escuchar las sirenas de ataque aéreo que se han convertido en la banda sonora de fondo de millones de vidas ucranianas. Oleksandra y Kyrylo nunca se apartaron de su lado.

“Los niños eran ideales”, dice ella. “Por lo general, tienes que decirles las cosas un millón de veces, pero ese primer día lo hicieron todo súper rápido y obedientemente. Estábamos en una especie de estado cambiado, por supuesto. Luego, después, tuvimos este largo período de espera. Estábamos viendo las noticias, esperando llamadas. Tuvimos la televisión encendida todo el tiempo”.

"Ajá, así que tenías un televisor", le digo. “Veo que estás tratando de sacarme algunas pistas. Sí, teníamos una televisión. No estaba bajo tierra, ni bajo el agua”, dice con una sonrisa.

Una noche, a principios de la guerra, cuando los rusos intentaban asaltar Kyiv, vio imágenes en la televisión de un tanque ruso en el distrito de Obolon, en las afueras de una cuadra donde solía vivir. Otras noches, veía los videos de su esposo, que ya no vestía el traje de civil que vestía la última vez que lo vio, dando conmovedores discursos al pueblo ucraniano y apelando a los líderes internacionales. “Pude ver que todo era muy emotivo para él”, dice ella. “Conociéndolo, creo que usó todas las palancas emocionales que pudo para transmitir el mensaje. Pero no fue manipulación, fue genuino, seguro que realmente tendría estos sentimientos”.

A veces, podía hablar con su esposo, aunque no en ninguno de sus dispositivos normales. El equipo de seguridad le dijo que dejara atrás todos sus dispositivos electrónicos y que no iniciara sesión en ninguna de sus redes sociales. Los días eran largos y solitarios; pasaba el tiempo ayudando a Kyrylo con su trabajo escolar. Trató de trazar horarios diarios para mantenerse ocupada. “Tienes que planificar las cosas para tus horas y minutos, para asegurarte de que tienes cosas que hacer y no acabar perdiéndote en tus pensamientos”.

Olena y Volodymyr se conocieron cuando eran niños, mucho antes de cualquiera de sus diversas encarnaciones profesionales como actor, productor, presidente y líder de guerra. Siempre han sido muy diferentes. A él le encanta actuar, ella prefiere la tranquilidad y la privacidad; él entrelaza sus palabras con emociones y gestos, ella se muestra firme y reservada. Rara vez da entrevistas, pero accedió a reunirse conmigo para hablar sobre cómo los meses de guerra la han afectado a ella y a su familia, y la transformación de su esposo en un ícono de la resistencia a la Rusia de Putin.

Nació como Olena Kiyashko, en 1978, en la ciudad industrial de Kryvyi Rih, en el centro de Ucrania. Su madre era ingeniera jefe en una fábrica y su padre enseñaba construcción en una universidad técnica. Crecieron hablando ruso pero se sentían orgullosos de ser ucranianos, y cuando colapsó la Unión Soviética, dice, la familia acogió con beneplácito la independencia de Ucrania. “Recuerdo la sensación de que era lo correcto, que estamos separados y que tenemos nuestra propia cultura e idioma”, dice.

Ella y Zelenskiy estaban en el mismo año en la escuela en Kryvyi Rih, pero en diferentes clases. Incluso entonces siempre bromeaba y le encantaba llamar la atención. Ella lo recuerda actuando en las obras de la escuela, pero no hablaban mucho. “Nuestras clases eran rivales, era como los Montescos y los Capuleto. Pero luego nos volvimos a encontrar en la universidad y, por supuesto, todas esas tonterías han pasado y estás realmente feliz de ver a las personas que recuerdas de la escuela. Así que primero empezamos a ser amigos y luego empezamos a salir”, dice ella. Ahora que estamos fuera del tema de la guerra, se ha relajado y habla cálidamente con una sonrisa ocasional.

Durante los años que salieron, Zelenskiy y un grupo de amigos habían formado una compañía de comedia llamada Kvartal 95, que lleva el nombre de uno de los distritos de Kryvyi Rih. Actuaron en concursos en los antiguos países soviéticos. En 2003, el mismo año en que se casaron, Kvartal comenzó a hacer programas de televisión. Zelenska comenzó a trabajar como guionista, parte de un equipo que redactaba bocetos de comedia que interpretarían Zelenskiy y otros. Continuó en este papel durante años, incluso en ocasiones colaborando con guiones después de que Zelenskiy fuera elegido presidente.

¿Cómo era la vida hogareña para un escritor de comedia y un actor de comedia: bromas interminables? “Sí, bromas interminables. Pero a veces me canso de este rollo. Y él nunca lo hace”, dice ella, con una sonrisa afectuosa. En su relato, el Zelenskiy de antes de la guerra suena casi patológicamente de buen humor. “Él siempre podía pensar en cosas graciosas. Si estuviéramos discutiendo, vendría a trabajar y estaría pensando en esta discusión todo el día. Venía a trabajar, apagaba el interruptor del drama y encendía el de la comedia, pasaba el día trabajando duro y luego volvía a casa de muy buen humor. Yo diría, '¿Por qué no estás sufriendo como yo?'”

Zelenski pasó a interpretar el papel de un hombre común que se convierte en presidente en la serie de televisión Servant of the People , y luego, a finales de 2018, anunció que se postularía para presidente en la vida real, habiendo registrado un partido que lleva el nombre de su programa. . Zelenska se enteró de su decisión por las noticias; él afirmó que simplemente se olvidó de decirle. Parece una omisión notable. ¿Estaba enojada? ¿Divertido? ¿Renunciar? “Toda la gama de emociones”, dice diplomáticamente.

Sin embargo, tiene claro que nunca estuvo interesada en la exposición de la vida política y ha minimizado las apariciones públicas y las entrevistas desde que su esposo se convirtió en presidente en su aplastante victoria electoral en 2019. De hecho, dice que una de las pocas ventajas de su tiempo de guerra aislamiento y la prohibición de usar sus dispositivos móviles o cuentas de redes sociales, estaba siendo desconectada de los comentarios no deseados. “No estás esperando a ver cuáles serán las reacciones de la gente después de cada cosa que haces”, dice ella. “Encontré esto emocionalmente difícil durante los dos años y medio antes de la guerra”.

Nadie compartió ningún secreto militar conmigo. No podía creer que la guerra sucedería. Ni siquiera tenía mi pasaporte listo.

El presidente Zelenskiy ha pasado por más giros sorprendentes en la vida en los últimos cinco años que los que la mayoría de las personas experimentan en toda su vida. Cuando lo entrevisté en febrero de 2020, estaba desesperado por cambiar el tema de Donald Trump, después de pasar su primer año en el cargo arrastrado por la acusación de Trump. Pero sobrevivió al drama de Trump y también está haciendo todo lo posible para vencer a Putin. Incluso los rivales políticos más acérrimos del presidente, que temían que un actor de comedia no fuera la persona adecuada para enfrentarse a Putin en un momento de necesidad de Ucrania, han admitido que este liderazgo en tiempos de guerra ha sido valiente e inspirador.

Zelenska afirma que no le sorprende lo impresionante que ha sido su esposo. “Él es alguien que, más que nadie que conozco, cada vez que había situaciones en las que todos decían que era imposible, siempre lo superaba y lo hacía, y también podía inspirar a otros”.

Le pido un ejemplo y ella cuenta una historia sobre cómo, una vez, su equipo de redacción tuvo que componer una canción para que él la cantara como parte de un boceto. El tiroteo fue al día siguiente, y no tenían nada. A las 10 de la noche fue a ver a Zelenskiy y le dijo que probablemente tendrían que abandonar la idea de tener una canción. “Él dijo, 'Bien, vete a casa'. Y se sentó a escribirlo él mismo, ya las dos horas estaba hecho. ¡Y no estuvo mal! Simplemente nunca se rinde, incluso cuando todos a su alrededor lo hacen”.

Es difícil tomarse en serio la comparación: escribir una canción para un sketch cómico difícilmente parece una preparación para liderar a un país a través de una invasión por parte del segundo ejército más grande del mundo. Pero, claramente, ella tiene razón en que algo en el carácter de su esposo lo ha convertido en un líder en tiempos de guerra inesperadamente competente. Parte de ello es sin duda sus habilidades de comunicación. “Recuerda los textos muy rápidamente y puede decirlos con confianza”, dice ella. “Él sabe cómo trabajar con cámaras. No está actuando, solo tiene las habilidades para hacerlo bien. Para mí, es increíblemente difícil hablar en público, me estreso todo el tiempo, pero para él es natural”.

Otro ingrediente es la disciplina. Debido a sus modales bromistas y su porte más austero, la gente a menudo asume que ella es la que impone la disciplina en la relación, mientras que él es el creativo frío. “Pero, en realidad, disciplina es su segundo nombre”, dice ella. “Suena la alarma y él se levanta, se cepilla los dientes, se viste y se va, y le toma cinco minutos, mientras que yo estoy dando vueltas durante media hora. Él tiene estas cualidades, psicológicamente, para soportar el estrés y mantener la disciplina”.

Ella afirma, sorprendentemente, que no ha notado ninguna diferencia en su estado de ánimo durante los últimos meses. ¿Significa eso que lo está reprimiendo todo? ¿Todo el estrés pasará factura después de que termine la guerra? “No estoy preocupado por su salud psicológica, sino por su salud física: siempre se enferma después de períodos difíciles. Se relaja y luego va y se contagia de un virus o algo así. Estoy tratando de cuidarlo en este sentido pero, como a todos los hombres, no le gusta controlar su temperatura o su presión arterial. Pero trato de llegar a él haciendo una escena”.

"Fprimera dama” es un papel extraño, admite: una posición definida por el trabajo de su esposo, sin poder formal, y que viene con juicios constantes sobre su apariencia y vestimenta. No obstante, cree que vale la pena aprovechar el poder blando que proporciona, y el año pasado incluso organizó una “Cumbre de Primeras Damas y Caballeros” en Kyiv. Diez primeras damas hicieron el viaje, incluidas Emine Erdoğan y Michelle Bolsonaro, pero este año espera repetir la cumbre en formato online. Con tantos países deseosos de mostrar solidaridad con Ucrania, puede haber una demostración más grande.

En las últimas semanas, Zelenska ha estado hablando a menudo con algunos de los contactos que hizo entonces, así como con otras primeras damas . Apareció por primera vez en público, 10 semanas después de que comenzara la guerra, para conocer a Jill Biden, y la pareja recorrió una escuela en el extremo oeste de Ucrania, conociendo a quienes habían huido del conflicto en el este. “Fue valiente de su parte venir. Era extremadamente empática y estaba muy interesada en las historias que la gente tenía para contar”, dice Zelenska.

Otras conversaciones han tenido lugar por teléfono. Brigitte Macron se ha ofrecido a ayudar a reconstruir una escuela. Antes de conocernos, tiene una videollamada con la reina Mathilde de Bélgica, que también es profesora de psicología y tiene algunos consejos sobre programas de rehabilitación.

“Los ucranianos no están acostumbrados a pedir ayuda a los psicólogos”, dice Zelenska. “Somos propensos a ignorar la depresión o la ansiedad. Necesitamos tener una gran campaña publicitaria para decirle a la gente que no es su culpa si necesitan ayuda mental ”. Es algo en lo que se centró antes de la guerra, y aunque algunos de sus otros proyectos, como la introducción de comidas escolares más saludables, parecen haberse vuelto menos apremiantes cuando la supervivencia está en juego para millones de ucranianos, la cuestión del acceso a los servicios de salud mental ha cambiado. nunca ha sido más relevante.

En comparación con muchos ucranianos, Zelenska lo ha tenido fácil en los últimos meses, pero la guerra también ha pasado factura a la primera familia. “Mi hijo me dijo: 'Mamá, ya sabes, solo quiero ver a mis amigos. No los he visto por tanto tiempo. Durante tres meses he estado jugando solo con perros y guardaespaldas'”. Su hija ha seguido con sus estudios y espera comenzar la universidad en septiembre, pero ella, como millones de ucranianos, ha perdido la escuela debido a la guerra. viene después de dos años de interrupciones de Covid.

“Todos los ucranianos están bajo una enorme carga psicológica ahora”, dice Zelenska. “La mitad de nuestra población vive separada de sus familias. Por supuesto, la mayoría de nosotros nunca antes habíamos vivido en estas condiciones”. Por ahora, la atención se centra en vencer a los rusos, pero cuando termine la guerra, será necesario un programa importante para sanar a la nación. “Nadie necesita un país que ha ganado, que ha luchado por su territorio, pero que está poblado por personas que no pueden vivir, funcionar o criar a sus hijos normalmente. Hay grandes peligros por delante”.

Llevamos hablando más de una hora, y antes de terminar quiero volver a aquellos días antes de la guerra, cuando la inteligencia estadounidense hacía anuncios cada vez más alarmistas sobre las intenciones de Putin y Zelenskiy les decía a los ucranianos que no entraran en pánico. ¿Se sintió bajo presión en esos días? ¿Regresaba a casa atormentado por la sensación de que tal vez debería estar advirtiendo a los ucranianos que se prepararan para la guerra? "No claro que no. Había información diferente de todos lados”, dice, un poco irritada. “Por supuesto, nadie compartió ningún secreto militar en casa conmigo”.

Sin embargo, el hecho de que el presidente y su esposa estuvieran durmiendo en casa la noche de la invasión dice mucho. ¿Realmente no creían que la guerra fuera posible, a pesar de todas las advertencias? "¿Honestamente? No. No podía creer que sucedería. Ni siquiera tenía mi pasaporte listo”.

El 23 de febrero, el día anterior, recuerda que realizó una reunión en su oficina con adolescentes sobre salud mental. Ese día también era el cumpleaños de Yaroslav, dice ella.

“Yaroslav… ¿es tu hijo?” Pregunto, momentáneamente confundido.

“Oh, no, ese es el guardaespaldas”, dice, riendo, y señalando al hombre fornido en uniforme, que había olvidado que estaba sentado detrás de mí. Miro hacia arriba, también con una sonrisa en mi rostro. Yaroslav no le devuelve la sonrisa.

En ese último día antes de la guerra, me dice, algunas personas en la oficina estaban discutiendo empacar maletas de emergencia en caso de que realmente estallara la guerra, y ella hizo una nota mental para hacerlo al día siguiente. Al final, eso es lo que hizo, armar un solo caso mientras los booms sonaban afuera.

Zelenska ahora se siente capaz de pasar algún tiempo en Kyiv, pero no está nada seguro de que la familia del presidente ya no sea un objetivo para los rusos ("Cuando ves los crímenes atroces que han cometido, piensas que tal vez realmente son capaces de cualquier cosa". ). Por lo tanto, es evasiva acerca de dónde vive ahora. “Por supuesto”, dice ella, no puede vivir con su esposo, pero al menos ahora pueden verse. Ella describe su primera reunión, después de todas esas semanas, en términos típicamente discretos. “Nos abrazamos, nos saludamos y nos preguntamos cómo estábamos. Los niños estaban aquí y se aferraron a él durante algún tiempo. Ahora podemos vernos y pueden tocar físicamente a su padre, lo que hace que las cosas sean un poco más fáciles”.

Más tarde, mientras Zelenska posa en las escaleras del edificio de la administración, el presidente se materializa, agarrando un puñado de documentos y flanqueado por soldados, corriendo a una reunión. Se detiene para intercambiar algunas palabras y le da un breve beso. Cuando él se aleja, se toman del brazo por un momento y luego él vuelve a su camino. Este es el tipo de interacciones fugaces que tienen ahora.

“Esperábamos que pronto pudiéramos vernos más, pero por ahora no veo esa posibilidad”, dice. Mientras continúa la guerra de Putin, su familia, como millones de otras familias ucranianas, está destinada a permanecer dividida en dos.