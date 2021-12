El socialdemócrata Olaf Scholz juró como nuevo canciller de Alemania, poniendo fin a 16 años de gobierno conservador bajo Angela Merkel y allanando el camino para un gobierno de coalición proeuropeo que ha prometido impulsar la inversión verde.

Scholz, de 63 años, quien se desempeñó como vicecanciller y ministro de Finanzas en el gobierno saliente de Merkel, obtuvo el miércoles una clara mayoría de 395 votos de los legisladores en la cámara baja del Bundestag, dijo el presidente del Bundestag, Baerbel Bas.

El nuevo líder, fue nombrado canciller formalmente por el presidente de Alemania y prestó juramento por el presidente del parlamento más tarde el miércoles.

Merkel, de 67 años, que ya no es miembro del parlamento, miró desde la galería de espectadores mientras el parlamento votaba. Ella ha dicho que no buscará otro papel político después de guiar a Alemania a través de una era turbulenta. No ha revelado ningún plan futuro, pero dijo a principios de este año que se tomará un tiempo para leer y dormir, "y luego veamos dónde aparezco".