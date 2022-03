La sátira de comedia en la que Volodymyr Zelenskiy se convierte inesperadamente en presidente de Ucrania se transmitirá nuevamente en Netflix en los Estados Unidos. La resurrección de la serie de televisión Servant of the People se produce en medio de una ola mundial de elogios para el ex comediante que ahora lidera la lucha de su país contra la invasión rusa. “Preguntaste y está de vuelta”, anunció Netflix .

El martes, Zelenskiy recibió una ovación de pie cuando se dirigió al Congreso de los Estados Unidos a través de un enlace de video con una apasionada petición de más armamento y el establecimiento de una zona de exclusión aérea para ayudar a Ucrania a sobrevivir a la invasión rusa, que comenzó el 24 de febrero.

Antes de la política, Zelenskiy escribió y produjo monólogos cómicos, series de televisión y películas, y vendió entradas para conciertos en vivo.

Servant of the People ve a Zelensky, que ahora tiene 44 años, interpretar a un maestro que inesperadamente se convierte en presidente después de que un video de él quejándose de la corrupción se vuelve viral.

Una vez elegido, el personaje de Zelensky se enfrenta a la difícil tarea de reformar Ucrania, luchar contra la corrupción y unificar la nación a pesar de la resistencia de los políticos al servicio de los intereses de los oligarcas. El espectáculo resonó entre los ucranianos y el público en otros países exsoviéticos.

Las dos primeras temporadas estrenadas en 2015 y 2017 fueron un éxito. La serie también fue parte integral de la campaña presidencial triunfal de Zelenskiy en 2019.

La tercera temporada se estrenó bajo el lema The Choice en marzo de 2019, solo unos días antes de la primera vuelta de las elecciones, y se planeó que la promoción del programa coincidiera con la campaña de la vida real de Zelenskiy. Clips de temporadas anteriores de la sátira circularon en las cuentas de redes sociales de la campaña, desdibujando las líneas entre la vida de Zelenskiy y la de su personaje en pantalla.

Fue elegido para la presidencia de forma aplastante en 2019, obteniendo más del 70% de los votos. Más tarde ese año, la fama personal y el atractivo de Zelenskiy ayudaron a su nuevo partido, que lleva el nombre de la serie de televisión, a ganar las elecciones parlamentarias.

Después de que Zelenskiy ganó la presidencia, algunos de sus amigos y socios comerciales de su negocio de producción cinematográfica, Kvartal 95, se unieron a su administración.