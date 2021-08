Ubicada a media hora de São Paulo, la ciudad de Barueri es una isla rodeada de calles arboladas, empresas y el reconocido condominio de lujo Alphaville. Po eso, para todos fue una gran sorpresa que vecinos y amigos cercanos de Lorraine Cutier Bauer Romeiro, de 19 años, vieran en las noticias e imágenes de la joven detenida por tráfico de drogas. Después de todo, durante el día, solía caminar por centros comerciales y parques mostrando su ropa de diseñador y su largo cabello rubio. Por la noche, vestía una chaqueta raída, se cubría la cabeza con una capucha y se convertía en jefa de sustancias prohibidas en el corazón de Cracolândia.

La región es un infierno de degradación y suciedad en el centro de la ciudad más grande de Brasil. Allí, la influencer d con más de 30 mil seguidores no era conocida como Lorraine, sino por el apodo que se puso en las calles: “Katinha da Cracolândia”. Controlando la venta de crack y cocaína, financió la vida que le permitió publicar en sus redes sociales fotos de viajes en barco en Angra dos Reis y otros destinos sofisticados frecuentados por la élite brasileña. Según la policía judicial, su banco de drogas ganaba más de 1000 dolares por día, llegando a 6 mil dólares los fines de semana ajetreados.

Operación Caronte, responsable del caso, ya detuvo a 14 sospechosos y desmanteló todos los quioscos vinculados al mando del narcotráfico. Es un mal que afecta a todo el país, que tiene dos millones de personas adictas al crack. A pesar de su intimidad con la droga, Lorraine nunca fue uno de ellos.

En Barueri nadie quiere hablar de eso. “La familia es respetable y muy querida en la ciudad”, reveló un amigo, que prefirió no ser identificado. Adriana, la madre de Lorraine, es actualmente administradora de bienes raíces. El padre, el empresario Ricardo Cutier Bauer Romeiro, e xpropietario de una fábrica de cemento, fue asesinado durante un atraco en 2014, a la edad de 43 años. Su muerte, cuando Lorraine tenía 12 años, sacudió a la familia y obligó a Adriana a dirigir la empresa por su cuenta. Su otro hijo, Lorruan, es estudiante de odontología, trabaja y lleva una vida normal. Después del arresto, escribió en Facebook que su hermana "se involucró con las personas equivocadas", pero que la familia "no se frota la cabeza". También confirmó que no enfrentaban problemas económicos y tenían una vida cómoda. En un mensaje a su madre después de su arresto, Lorraine solo escribió: “Te amo mucho. No te olvides de mí". El responsable de su defensa es el criminalista José Almir, quien se hizo cargo del caso luego de que la abogada Ana Paula Muniz dejara la defensa el martes 27.

Lorraine es la novia de André Luíz Santos Almeida. Conocido como “MC Tatuchina”, fue detenido en tres ocasiones por la policía cuando era un adolescente y, a los 16 años, ya se declaraba “el dueño de la boca” del narcotráfico. La pareja ya había sido arrestada en junio, pero como Lorraine tiene una hija de un año de una relación anterior, logró salir de la cárcel en libertad condicional.

Según el delegado Roberto Monteiro, de la Sección 1ª, quien coordina la Operación Caronte, no es la primera vez que se detiene a jóvenes de clase media por narcotráfico.

“La actividad es atractiva porque muchos piensan que es una forma fácil de ganar dinero. Ya hemos desmantelado varias pandillas similares, en las que los integrantes tenían el mismo perfil ”, dice el jefe.

La participación de jóvenes brasileños de las clases media y alta en el narcotráfico comenzó a crecer en la década de 1980. En junio, Amazon Prime emitió la miniserie “Dom”. La producción cuenta la historia de Pedro “Dom” Machado Lomba Neto, quien se hizo famoso como el “Bandido Gato”. Hijo de un jefe de policía, Dom se convirtió en narcotraficante y atendió a clientes en la Zona Sur de Río de Janeiro. Fue asesinado en 2005. Para el psicólogo Fabiano Fonseca da Silva, los adolescentes bien educados pueden dejarse seducir por la ilusión de que es factible ganar dinero con el crimen, una elección que conduce a la cárcel y, no pocas veces, a la muerte. “La gran mayoría no se involucra en la trata, pero hay una minoría que cree en los espejismos de la sociedad de consumo”, dice. “El mundo del tráfico es muy violento. Si la persona no puede salir, tiene una vida corta ". El psicólogo atribuye el fenómeno a una característica de la adolescencia: el deseo de vivir el presente sin preocuparse por el futuro. “Incluso con apoyo financiero, es difícil para aquellos que aún no han madurado construir una estructura capaz y prepararse para el futuro. La inmediatez es demasiado grande ”.

Según la psicóloga, el creciente número de mujeres arrestadas por trata es principalmente el resultado de la influencia de las relaciones personales, generalmente de novios vinculados al mundo del crimen. "Las mujeres quieren apoyarlas y terminan involucrándose". Según datos de la Pastoral Carcerária de São Paulo, el 70% de los condenados, es decir, 8,900 mujeres, fueron enviados a cárceles por tráfico de drogas en el último año. Si es sentenciada, Lorraine engordará esa estadística. A pesar del castigo que comienza a recibir en la vida real, sigue teniendo éxito en el mundo virtual: desde que fue detenida, ha ganado más de veinte mil seguidores en las redes sociales.