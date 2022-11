Un informe sugiere que 3,2 millones de adultos en Gran Bretaña están en la pobreza de la higiene y muchos se avergüenzan de ir a trabajar porque no pueden pagar artículos como jabón y desodorante.

El Banco de Higiene, que llevó a cabo la investigación con YouGov, dijo que el 12 % de las personas que habían cuestionado habían evitado enfrentarse a sus colegas como resultado de esta "crisis oculta".

La directora ejecutiva Ruth Brock dijo: "Está mucho más extendido de lo que temíamos, está aumentando y está afectando desproporcionadamente a los más vulnerables. "Creo que a la gente no se le ocurre de la misma manera que la pobreza alimentaria y de combustible. "Pero la verdad es que para cuando no estás cambiando la calefacción o vas a un banco de alimentos para alimentos esenciales, has dejado de comprar productos de higiene esenciales semanas antes".

Según el informe, las personas en la pobreza de la higiene tenían más probabilidades de prescindir de productos de afeitar, desodorantes, detergentes y otros productos de limpieza.

Una cuarta parte de las 2.200 personas que preguntaron dijeron que se habían quedado sin rollo de barro ni jabón, y el 30 % de las mujeres no habían comprado productos de época. Hygiene Bank se creó en 2018 después de que Lizzy Hall viera la película de Ken Loach I, Daniel Blake, en la que una madre soltera roba toallas sanitarias y desodorante.

La gente dona productos a la organización benéfica que luego se distribuyen a organizaciones como organizaciones benéficas y escuelas que los pasan a las personas que los necesitan.

Una madre dijo: "Ahora me lavo el pelo una vez a la semana, solía ser cada dos días... Ya no compro gel de baño, uso la espuma del champú". "Un desenreo entre la pasta de dientes y la calefacción" Otra dijo que regularmente era un "sesco" en su casa entre comprar pasta de dientes o tener la calefacción encendida durante unos minutos.

La mitad de las personas en estado de pobreza de higiene dijeron que les hacía sentir ansiosos o deprimidos y un número similar dijo que estaban avergonzados y avergonzados.

Una persona dijo: "Solía salir a ver a mis amigos, pero me daba ansiedad la forma en que me veía y olía, así que me convertí en un recluso, estaba tan molesto que mi vida había cambiado".

El aumento de los precios del combustible y los alimentos ha exacerbado el problema y las nuevas cifras muestran que casi la mitad de los adultos del Reino Unido están luchando por llegar a fin de mes.

Los datos de la Oficina de Estadísticas publicados el martes mostraron que el 45 % de los adultos que pagan las facturas de energía les resultaba muy, o algo, difícil pagarlas, frente al 40 % de junio.

Datos separados también mostraron que el precio de los artículos de supermercado más bajos había aumentado un 17 %.