La Comunidad de Madrid ha notificado 1.283 casos nuevos de coronavirus, de los que 908 corresponden a las últimas 24 horas, y nueve fallecidos más en hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este lunes, con datos a cierre del día anterior.

Los informes reflejan un leve descenso en el número de contagios tanto si se comparan con los de la jornada anterior como con el informe de hace una semana. En la jornada precedente se notificaron 1.865 casos, 1.070 de las últimas 24 horas, y seis fallecidos en los hospitales, mientras que el lunes de la semana anterior se notificaron 1.539 casos nuevos, 976 de las últimas 24, y cuatro muertos.

Sin embargo, las hospitalizaciones siguen creciendo, se sitúan en 1.162 en planta (92 más respecto al día anterior) y 172 en UCI (nueve más), mientras que 30 pacientes han recibido el alta hospitalaria. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 8.919.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 809.033 positivos, un total de 118.386 casos han requerido hospitalización, 12.166 han precisado UCI y 104.151 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 877.175 pacientes. Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 24.361, de los cuales 5.069 han sido en centros sociosanitarios, 17.884 en hospitales.

En cuanto al plan de vacunación, se han administrado un total de 7.397.721 dosis de las 7.651.935 recibidas, con 2.926.833 segundas dosis registradas y 216.565 vacunas unidosis de Janssen, de manera que el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 50,6%.