El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó en una entrevista televisada la importancia de que Europa se prepare para el escenario de guerra si busca preservar la paz, considerando a Rusia como una adversaria que podría no detenerse en Ucrania si logra derrotar a las tropas de Kiev en el conflicto en curso desde hace dos años.

Macron generó controversia al mencionar la posibilidad de un eventual despliegue de tropas terrestres en Ucrania en el futuro, provocando reacciones diversas entre los líderes europeos. Destacó que si Rusia triunfa en el conflicto, la credibilidad de Europa se vería seriamente afectada.

El mandatario francés se mostró cauto al no ofrecer detalles sobre un posible despliegue en Ucrania, argumentando la necesidad de no brindar ventaja al Kremlin. Asimismo, aseguró que Francia no tiene intenciones de iniciar una ofensiva contra Rusia y que no se encuentra en guerra con Moscú, a pesar de los ataques rusos contra intereses franceses.

Macron subrayó la importancia de brindar un mayor apoyo a Ucrania dada su difícil situación en el conflicto. Además, manifestó su esperanza de que en algún momento se pueda negociar la paz con un presidente ruso distinto a Putin, contemplando un cambio de liderazgo en Rusia.

Macron advirtió sobre la proximidad del conflicto en Ucrania a Europa y describió la situación como existencial para el continente. Subrayó la necesidad de evitar que Rusia triunfe en el conflicto y resaltó la importancia de seguir respaldando a Kiev.

Finalmente, el presidente francés calificó a Rusia como una potencia desestabilizadora y a Putin como un líder en deriva represiva y autoritaria. A pesar de ello, reconoció la importancia de mantener el diálogo con el líder ruso para buscar una solución a la crisis en Ucrania.