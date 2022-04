Se cree que cientos de ucranianos viven y trabajan de manera informal en Gran Bretaña después de escapar de las granjas en las que trabajaban, y muchos afirman haber sido sometidos a condiciones de esclavitud moderna.

Los ucranianos constituyeron, con mucho, la mayor proporción de trabajadores en el Reino Unido con visas de trabajadores temporales en 2021. De las 29 631 visas emitidas bajo el esquema de trabajo estacional T5, dos tercios (19 920) fueron otorgadas a ucranianos. El Scottish Refugee Council estima que hay hasta 6.000 ucranianos en el Reino Unido.

Los trabajadores agrícolas no son elegibles para los dos esquemas gubernamentales principales que apoyan a los refugiados ucranianos: el esquema familiar y el esquema de patrocinio comunitario.

A partir del 3 de mayo, el esquema de extensión de Ucrania estará abierto para aplicaciones. Esto permitirá que las personas permanezcan durante tres años y cambien a una ruta de visa diferente, lo que les permitirá buscar un empleo alternativo. Sin embargo, no se aplica a aquellos que no trabajan en granjas en el momento en que se realizan las solicitudes cuyas visas vencieron el 31 de diciembre de 2021 o antes.

Aquellos cuyas visas expiraron el 1 de enero de 2022 o después pueden solicitar el nuevo esquema de extensión incluso si han abandonado la granja.

Los medios de comunicación hablaron con una trabajadora ucraniana que se encuentra en un estado de angustia aguda por su situación después de huir de las condiciones en las granjas que, según ella, eran "similares a la esclavitud moderna". Es experta en informática con dos títulos universitarios y vino al Reino Unido con su pareja, que casi ha terminado su formación para convertirse en médico, con la esperanza de ganar dinero.

Ha proporcionado un relato de casi 3.000 palabras al Work Rights Center , una organización benéfica que ayuda a los inmigrantes a acceder a la justicia laboral. Detalla las pésimas condiciones de trabajo en las granjas en las que ella y su pareja trabajaron desde agosto de 2021 hasta que escaparon en enero.

Ella y su pareja ahora están haciendo trabajos de limpieza y construcción, respectivamente, en la economía sumergida.

“Nos hemos encontrado con muchos, muchos otros ucranianos que, como nosotros, se han escapado de las granjas, no pueden regresar a Ucrania y, por lo tanto, se han visto obligados a trabajar aquí ilegalmente”, dijo. “Siento que soy un rehén en el Reino Unido. Mis padres me han dicho que no debo volver a Ucrania bajo ninguna circunstancia porque nuestra ciudad está siendo bombardeada. Me siento atrapado."

Agregó: “A nadie le importa lo que les pase a los trabajadores temporales. Pensé que nuestros derechos estarían bien protegidos en el Reino Unido, pero esto no ha sucedido. Trabajar en la granja es probablemente una de las peores experiencias y el peor trato de mi vida”.

Ella y su novio trabajaban en una granja de cerezas, donde no se les permitía usar guantes, lo que provocaba que sus manos sangraran y la piel comenzara a pelarse.

Dijo que los trabajadores de una granja organizaron una protesta por las malas condiciones y fueron castigados con una semana de suspensión.

“Establecieron objetivos inalcanzables”, dijo. “A través de amenazas y humillaciones, las personas fueron obligadas a trabajar incansablemente desgastando la piel de sus manos y pies hasta sangrar. Si una persona se caía de una escalera de tijera, la enviaban al campamento para que se recuperara sola o volaban a casa”.

En el enorme campamento de trabajadores agrícolas en el que vivían ella y su pareja, todos menos 38 trabajadores huyeron. Ella dijo: “La gente se fue a trabajar ilegalmente a las ciudades para resolver sus problemas financieros y proteger su bienestar. Nunca volveré a trabajar en ninguna de las granjas, no hay historias felices. Todos huyen”.

Una revisión del Ministerio del Interior y el Departamento de Alimentación, Medio Ambiente y Asuntos Rurales (Defra) publicada a fines del año pasado encontró que los trabajadores de temporada en un plan piloto posterior al Brexit lanzado en 2019 para cosechar frutas y verduras estaban sujetos a " condiciones de bienestar” inaceptables. Los problemas citados por algunos trabajadores incluyeron la falta de equipos de salud y seguridad, racismo y alojamiento sin baños, agua corriente o cocinas.

Graham O'Neill, director de políticas del Consejo Escocés de Refugiados, dijo: "Es terrible que cientos de ucranianos aquí, preocupados por la familia, los amigos y los crímenes de guerra en casa, ahora se encuentren en la indigencia, sus visas de temporada vencieron debido a haber para huir de las condiciones en las granjas.”

Hizo un llamado al ministro del Interior para que otorgue a los trabajadores temporales el derecho a permanecer en el Reino Unido y llevar a sus familiares a un lugar seguro aquí.

La Dra. Dora-Olivia Vicol, directora del Work Rights Centre, dijo: "Estoy extremadamente preocupada por la seguridad de los ucranianos que tuvieron que huir de las condiciones laborales de explotación en las granjas británicas y desde entonces se han convertido en indocumentados".

Ella dijo que muchos habían recurrido a trabajar precariamente en la economía clandestina. “El Ministerio del Interior debería reconocer que la guerra en Ucrania es una crisis humanitaria y ofrecer protección a todos los ucranianos en el Reino Unido, documentados o no”, dijo.

Un portavoz del gobierno dijo: “Los ucranianos con visas de trabajadores temporales pueden solicitar una licencia de tres años bajo el esquema de extensión de Ucrania. Bajo ninguna circunstancia se debe obligar a los trabajadores temporales del sector agrícola a trabajar en condiciones de explotación. Recomendamos encarecidamente a cualquier persona en estas circunstancias que informe a la policía sobre los problemas para que se puedan tomar medidas para su protección y bienestar”.