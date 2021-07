El ministro de Relaciones Exteriores de China se reunió con una delegación de los talibanes, lo que indicó que los lazos se estrechan mientras las fuerzas extranjeras lideradas por Estados Unidos continúan su retirada de Afganistán.

Wang Yi dijo el miércoles a los nueve representantes talibanes visitantes, entre los que se encontraba el cofundador del grupo, Mullah Abdul Ghani Baradar, que Beijing esperaba que "desempeñara un papel importante en el proceso de reconciliación pacífica y reconstrucción en Afganistán", según una lectura de la reunión del Ministerio de Relaciones Exteriores.

También dijo que esperaba que los talibanes tomaran medidas enérgicas contra el Movimiento Islámico de Turkestán Oriental, ya que era una "amenaza directa a la seguridad nacional de China", según la lectura, refiriéndose a un grupo que China dice que está activo en la región de Xinjiang en el extremo oeste de China. . Beijing ha dicho que teme que el vecino Afganistán pueda ser utilizado como escenario para los separatistas.

La visita se produce cuando los talibanes han logrado avances radicales en Afganistán desde mayo, cuando las fuerzas extranjeras lideradas por Estados Unidos comenzaron la última etapa de su retirada, que se completará a fines de agosto.

Los enfrentamientos con las fuerzas del gobierno afgano han provocado un aumento de las víctimas civiles y los desplazamientos.

Al mismo tiempo, los líderes talibanes han intensificado su diplomacia internacional en los últimos meses, buscando el reconocimiento mundial para cuando esperan regresar al poder.

La reunión del miércoles en la ciudad china de Tianjin, que según el portavoz talibán Mohammed Naeem fue por invitación de las autoridades chinas, fue vista como un regalo de Beijing hacia esa legitimidad.

Naeem escribió en Twitter que “la política, la economía y los temas relacionados con la seguridad de ambos países y la situación actual de Afganistán y el proceso de paz fueron discutidos en las reuniones”.

"[La] delegación aseguró a China que no permitirán que nadie use suelo afgano contra China", dijo Naeem. "China también reiteró su compromiso de continuar su asistencia a los afganos y dijo que no interferirán en los problemas de Afganistán, pero que ayudarán a resolver los problemas y restablecer la paz en el país".