La aparición de nuevas variantes como la B.1.1.5.2.9 podría haberse evitado si los países ricos se hubieran asegurado de que las naciones más pobres tuvieran acceso a los golpes de Covid, han dicho los expertos.

Los científicos han descrito la variante B.1.1.5.2.9, detectado en países como Sudáfrica, como "el más preocupante que hemos visto ", y se ha encontrado que contiene una gran cantidad de mutaciones que no solo lo hacen más transmisible, sino que también logra evadir el sistema inmunológico del cuerpo.

Expertos como Tim Bierley, un activista farmacéutico de Global Justice Now, dijeron que el aumento de la variante había sido "completamente evitable" y que las condiciones para su aparición habían sido creadas por países de ingresos bajos y medios que fueron "prevenidos activamente" por el Reino Unido de tener un acceso equitativo a las vacunas.

“Durante más de un año, Sudáfrica , Botswana y la mayoría de los países han estado pidiendo a los líderes mundiales que renuncien a la propiedad intelectual sobre las vacunas, las pruebas y los tratamientos contra el coronavirus, para que puedan producir sus propios golpes.

Es una medida vital que se discutirá en la conferencia de la Organización Mundial del Comercio de la próxima semana. Pero, hasta ahora, el Reino Unido y la UE han impedido imprudentemente que avance.

"Si y cuando esta nueva variante comience a arrasar el mundo, recuerde que el gobierno británico ha liderado la oposición al plan que podría haberlo detenido".

El Dr. Ayoade Alakija, vice presidente de Africa Vaccine Delivery Alliance, dijo: “Estoy tan enojado en este momento. Incluso si el argumento moral no funcionó para ellos, si hubiéramos perdido de vista nuestra moralidad común y nuestra humanidad común, entonces incluso desde una perspectiva ilustrada del interés propio, seguramente, entendieron que si no molestaban al mundo de la manera más equitativa y rápida posible, que lo que íbamos a ver eran variantes que surgían que no sabemos si seremos capaces de controlar ”.

Sin embargo, la profesora Azra Ghani, epidemióloga del Imperial College de Londres, dijo que es probable que se establezcan nuevas variantes en cualquier entorno donde el virus esté circulando en niveles altos, incluso en el Reino Unido.

Si bien Botswana, uno de los primeros países donde se detectó B.1.1.5.2.9, ha trabajado arduamente en su programa de vacuna Covid , muchos siguen sin vacunar. Según la OMS, hasta el 25 de noviembre, se habían administrado un total de 1.016.989 dosis de vacuna en Botswana, y Reuters sugirió que el 38,3% de la población había recibido al menos una dosis.

En Sudáfrica, Reuters sugiere que el 24,1% de la población ha recibido dos dosis.

Adam Finn, profesor de pediatría en la Universidad de Bristol y miembro del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI) advirtió que el enfoque de vacunar y volver a vacunar a las personas cada vez más de bajo riesgo en los países ricos "repercutirá en los ricos países ”, señalando que terminarían con más muertes y más daños económicos como consecuencia directa.

"No hay ninguna necesidad de altruismo aquí, solo interés propio obstinado, pero de alguna manera los políticos continúan sin comprender esto y a aquellos de nosotros que les asesoramos se les dice muy claramente que cualquier cosa fuera de nuestras fronteras está fuera de nuestras competencias", dijo. le dijo a los medios

Sin embargo, Danny Altmann, profesor de inmunología en el Imperial College de Londres, también enfatizó las complejidades adicionales en torno a B.1.1.5.2.9, ya que Sudáfrica actualmente tiene existencias de vacunas en exceso que no puede usar debido a la vacilación de las vacunas.

La investigación ha sugerido que el problema es mayor entre los adultos blancos, y un estudio de agosto reveló que poco más de la mitad estaba dispuesta a recibir un pinchazo de Covid en comparación con aproximadamente el 75% de los adultos negros.

Pero Alakija dijo que los problemas no estaban relacionados. “Si Sudáfrica y el resto de África hubieran tenido acceso a las vacunas al mismo tiempo que los países ricos del mundo, no habría habido una replicación de la propagación descontrolada y la subsiguiente mutación del virus”, dijo.