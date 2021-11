El director ejecutivo de la farmacéutica Moderna hizo sonar nuevas alarmas en los mercados financieros con su advertencia de que las vacunas contra el COVID-19 existentes hasta ahora serían menos efectivas contra la variante Omicron de lo que lo han sido contra la variante Delta.

Los principales mercados bursátiles europeos cayeron alrededor de un 1,5% en las primeras operaciones, el índice Nikkei de Tokio cerró con una caída del 1,6% y los precios futuros del petróleo crudo perdieron más del 3%. No hay dudas que los comentarios de Stephane Bancel provocaron temores de que la resistencia a las vacunas haga que se prolongue la pandemia.

“No creo que la eficacia esté al mismo nivel que teníamos con la Delta. Simplemente no sé cuánto porque tenemos que esperar los datos. Pero todos los científicos con los que he hablado dicen 'esto no va a ser bueno”, dijo Bancel al Financial Times.

Sin embargo, equilibrando eso, el director ejecutivo de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), Emer Cooke, dijo al Parlamento Europeo que incluso si la nueva variante se generaliza, las vacunas existentes seguirán brindando protección.

Bancel le había dicho anteriormente a la emisora ​​CNBC que podría llevar meses comenzar a enviar una vacuna diseñada para la nueva variante. La OMS y los científicos también han dicho que podría llevar semanas comprender si es probable que Omicron cause una enfermedad grave o escape a la protección contra la inmunidad inducida por las vacunas.

Las pruebas de laboratorio para comprobar la efectividad de las vacunas existentes tomarán alrededor de dos semanas. Si existiera la necesidad de cambiar las vacunas COVID-19, se podrían aprobar otras nuevas dentro de tres o cuatro meses.

Moderna y sus colegas fabricantes de medicamentos BioNTech y Johnson & Johnson están trabajando en vacunas que se dirigen específicamente a Omicron en caso de que las vacunas existentes no sean efectivas contra él. Moderna también ha estado probando una dosis más alta de su refuerzo existente.

La incertidumbre sobre la nueva variante ha provocado una alarma mundial, y los cierres de fronteras ensombrecen la incipiente recuperación económica de la pandemia de dos años.

Las dudas sobre la vacuna eclipsaron los datos positivos de China, que mostraron que la confianza de las fábricas mejoró en noviembre a medida que disminuyó el impacto de una crisis energética y disminuyeron las presiones inflacionarias. El indicador de acciones de Hang Seng en China cerró en el nivel más bajo desde mayo de 2016.

En otros lugares, las acciones de los mercados emergentes cayeron por tercer día, y el índice de referencia alcanzó un mínimo de un año. La aversión al riesgo también golpeó a las criptomonedas, con Bitcoin cayendo a $ 56,000.