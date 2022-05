Los científicos creen que podría haber un "antiuniverso" en algún lugar que se parece a la imagen especular de nuestro propio universo, correspondiendo a casi todo lo que hacemos. Si esta teoría es cierta, podría explicar la presencia de materia oscura.

Primero, algunos antecedentes: el "Big Bang" es un término colectivo que incluye una variedad de teorías estudiadas por los cosmólogos, los científicos que intentan retroceder el reloj lo más cerca posible del comienzo del universo.

La mayoría está de acuerdo en que la materia explotó, pero hay diferentes opiniones sobre, por ejemplo, si la temperatura era extremadamente caliente o absolutamente fría en ese momento inicial.

También hay desacuerdos sobre lo que pudo haber sucedido antes de la explosión. ¿Podría ser que lo que llamamos Big Bang fuera el punto de inflexión de un rebote aún mayor en progreso? Piense en el momento en que rebota en el trampolín y sus pies casi tocan el suelo debajo, luego imagine que solo ve el siguiente rebote hacia arriba; ¡no tiene sentido sin la primera mitad hacia abajo del rebote!

La materia oscura es, si tal cosa existe, tal vez incluso más desconcertante para los científicos que el Big Bang. Eso se debe a que la materia oscura es una pieza clave que ayuda a completar un rompecabezas poco claro: la cuestión de qué forma el universo que nos rodea hoy, no hace miles de millones de años. La materia oscura forma la mayor parte de la materia en el universo, pero nunca hemos podido verla en ninguna parte.

¿Cómo se oculta la materia oscura a simple vista y cuáles son sus cualidades? Estos son grandes misterios sobre los que deben descansar un montón de otras ideas. Por el momento, una forma de describir la materia oscura es muy literal: por "oscura" queremos decir que no es luminosa, que es el término técnico para la materia que no refleja ni emite fotones de una manera que podamos identificar.Pero podemos medir los efectos físicos (no visuales) de la materia oscura en cosas como las ondas gravitacionales.

Ahora volvemos a la nueva teoría. ¿Podría ser que un “anti-universo” recién descubierto corra paralelo a nuestro propio universo, pero hacia atrás en el tiempo? Si es así, esencialmente se extendería "hacia atrás" en el tiempo, antes del Big Bang, de la misma manera que nuestro universo progresó "hacia adelante" en el tiempo.

En un nuevo artículo, publicado el mes pasado en la revista Annals of Physics, investigadores del Perimeter Institute for Theoretical Physics en Ontario, Canadá, sugieren que el Big Bang podría haber sido más pequeño y simétrico de lo que pensamos.

“Entre otras cosas, describiremos en detalle una consecuencia notable de esta hipótesis, a saber, una nueva explicación muy económica para la materia oscura cosmológica”, escriben los investigadores.

Una cosa genial de este modelo del Big Bang es que elimina la necesidad de lo que los científicos llaman "inflación", un período de tiempo en el que el universo se expandió masivamente para dar cuenta de su tamaño poco después del nacimiento. En cambio, el asunto podría haberse expandido naturalmente con el tiempo de una manera menos contundente, lo que podría simplificar nuestra explicación de lo que sucedió.

Y para que estos dos universos de antes y después sean verdaderamente simétricos, necesitaríamos agregar una partícula a nuestra comprensión actual del universo que nos rodea. Hoy en día, sabemos acerca de los neutrinos, partículas misteriosas extra diminutas involucradas en la gravedad y la interacción débil solamente.

Si nuestro universo se refleja en un universo similar que retrocede en el tiempo desde el Big Bang, entonces lo que llamamos materia oscura podría ser en realidad una versión de un neutrino que es "diestro", un término que se refiere a la dirección del movimiento en el neutrino Sería el opuesto natural de los neutrinos zurdos en el otro universo.

Si esto suena como algo salvaje y embriagador, tienes toda la razón. Pero la iteración usando este tipo de nueva teoría es una parte crítica de la cosmología, porque los científicos deben tener teorías publicadas existentes para estudiarlas y decidir cuál es su próximo paso teórico. Es mucho más fácil hacerlo respondiendo públicamente usando sus propias observaciones y medidas, y eso deja un hermoso rastro de ideas a lo largo del tiempo a medida que refinamos nuestra comprensión y desarrollamos formas más sofisticadas de observar el universo.