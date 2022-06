Las políticas vigentes actualmente para abordar la crisis climática en todo el mundo conducirán a un colapso climático "catastrófico", ya que los gobiernos no han tomado las medidas necesarias para cumplir sus promesas, advirtieron tres ex líderes climáticos de la ONU.

Existe una gran brecha entre lo que los gobiernos han prometido hacer para proteger el clima y las medidas y políticas necesarias para lograr los objetivos. En la cumbre Cop26 de noviembre pasado , los países acordaron presentar planes para limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, el límite de seguridad, según los científicos . Hasta ahora han presentado compromisos que limitarían las temperaturas a menos de 2°C .

Pero las políticas y medidas aprobadas e implementadas por los gobiernos conducirían a aumentos de temperatura mucho mayores, de al menos 2,7 °C, mucho más allá del umbral de seguridad relativa, y potencialmente hasta 3,6 °C. Eso tendría impactos "catastróficos", en forma de clima extremo, aumento del nivel del mar y cambios irreversibles en el clima global.

Los tres exdirectores vivos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático publicaron sobre las desastrosas consecuencias de no cumplir las promesas nacionales sobre el clima con acciones y políticas concretas para seguirlos a través.

Esto es parte de lo que expusieron: “En el acuerdo de París de 2015 , todos los gobiernos acordaron 'proseguir los esfuerzos' para limitar el calentamiento global a 1,5 °C (2,7 °F). Ahora tenemos derecho a preguntar hasta dónde han llegado sus esfuerzos, hacia dónde se dirigen y cuán genuinos son. La ciencia muestra que la acción en esta década para reducir todos los gases de efecto invernadero es fundamental”.

Señalan los hallazgos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, publicado a principios de este año , descrito como un "atlas de sufrimiento" que mostró la devastación generalizada que probablemente se producirá si no abordamos las emisiones de gases de efecto invernadero con urgencia.

“Los innumerables informes de clima extremo que hemos presenciado en 2022 sugieren que no hay tiempo que perder”, escriben. “Cuanto más avanza el cambio climático, más nos encerramos en un futuro con más cosechas arruinadas y más inseguridad alimentaria, junto con una serie de otros problemas que incluyen aumentos en el nivel del mar, amenazas a la seguridad del agua, sequía y desertificación. Los gobiernos deben actuar contra el cambio climático y, al mismo tiempo, hacer frente a otras crisis apremiantes”.

Las acciones de los países desarrollados hasta ahora han sido "decepcionantes", ya que no lograron reducir las emisiones lo suficientemente rápido y no pusieron financiamiento a disposición de los países más pobres para ayudarlos a enfrentar los impactos del cambio climático, agregan.

Los ex altos funcionarios de la ONU, Michael Zammit Cutajar, Yvo de Boer y Christiana Figueres , ocuparon sucesivamente el cargo de secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tratado principal del acuerdo de París, que se firmó hace 30 años esta semana en la histórica Cumbre de la Tierra de Río.

Este mes también marca el 50 aniversario de la conferencia de Estocolmo , cuando los representantes de todo el mundo resolvieron por primera vez que el estado global del medio ambiente era motivo de preocupación y que se necesitaba una acción internacional concertada para resolver problemas como la contaminación, la pérdida de especies, la tierra. de gradación y agotamiento de los recursos.

El aniversario debería incitar a los gobiernos a renovar su determinación, a pesar de la geopolítica “gélida”, antes de que sea demasiado tarde, escriben los exfuncionarios de la ONU. “La economía que cambia rápidamente significa que un futuro seguro para el clima también es más próspero. La voluntad del público, especialmente entre los jóvenes, de ver limitado el cambio climático es clara. Al recordar la conferencia de Estocolmo , necesitamos que los líderes nacionales recuerden lo que demostró sobre el potencial de la acción cooperativa incluso en tiempos difíciles. Necesitamos ver líderes que cumplan sus promesas sobre el cambio climático, en interés de las personas, la prosperidad y el planeta”.

Mientras los gobiernos lidian con los altos precios de la energía y el aumento de los precios de los alimentos, los ex jefes climáticos de la ONU abogan por un cambio rápido hacia la energía limpia, que ahora es económicamente competitiva con los combustibles fósiles. “A menos que uno invierta en combustibles fósiles, ahora no hay razón para no tomar el camino de la energía limpia. Muchos actores corporativos entienden la necesidad de una acción temprana en este frente. Pero los gobiernos aún necesitan incentivar la transición”, escriben.