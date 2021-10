Nadia Mohammad estaba ocupada en el trabajo cuando escuchó la noticia sobre Sabina Nessa, la maestra de 28 años que fue asesinada en un parque del sur de Londres mientras caminaba para encontrarse con un amigo.

“Sentí conmoción e incredulidad. Ese podría haber sido yo, podría haber sido cualquiera de nosotros ”, dijo a Al Jazeera Mohammad, una enfermera dental de 24 años que vive en la capital inglesa.

“Me hizo darme cuenta de que no quiero sentirme indefenso ante el peligro. Quiero sentirme empoderado para luchar. Incluso si nunca sabemos cómo podríamos responder en una situación como esa, solo quiero entrenar mis reflejos para poder defenderme ".

La muerte de Nessa, el 17 de septiembre, aumentó aún más los temores entre las mujeres británicas, ya que se produjo seis meses después del asesinato de Sarah Everard.

Esta semana, un tribunal escuchó que Nessa y el sospechoso acusado de matarla no se conocían. El asesino de Everard, que era un policía en activo cuando llevó a cabo su crimen, tampoco conocía a su víctima. Fue condenado a cadena perpetua el jueves.

Con la confianza del público en la policía cayendo a medida que aumentan las preocupaciones sobre la seguridad de las mujeres, algunas están tomando el asunto en sus propias manos.

"Estaba planeando reiniciar las artes marciales de todos modos, pero lo que le sucedió a Sabina me empujó a unirme ahora", dijo Mohammad.

“Me gusta especialmente el grappling, que es mucho trabajo relacionado con el piso y la defensa.

“Realmente siento que el entrenamiento de artes marciales debería ser algo financiado por el gobierno para personas de ciertos orígenes socioeconómicos, que no pueden pagar clases privadas. Tengo suerte de poder pagar el mío, pero no todos están en esta posición ”.

Pero también es consciente de que la autodefensa no es una solución singular.

“Definitivamente es algo sistémico. No deberíamos tener que sentir que estamos a la defensiva todo el tiempo. Deberíamos poder caminar y sentirnos seguros. Pero, ¿cuándo llegaremos a esa etapa? " Dijo Mohammad y completó: “Siento que estamos en un círculo vicioso que se repite. Y esto es lo que debe abordarse. Las palabras no tienen sentido. Necesitamos acción ".

Después del asesinato de Everard, el gobierno lanzó el Proyecto Vigilante, un plan piloto criticado fuertemente por su propuesta de proteger a las mujeres con policías encubiertos en clubes nocturnos.

Jamie Klingler, cofundador del grupo de campaña Reclaim These Streets, dijo que ni la autodefensa ni las iniciativas gubernamentales podrían hacer que las mujeres estén más seguras.

“Los hombres deben dejar de violarnos y matarnos. El kickboxing no va a cambiar eso. Se trata de detener la causa de la violencia, no de armarnos más ”, dijo Klingler.

Las alarmas de violación en forma de corazón distribuidas en la vigilia de Sabina tampoco fueron la respuesta, dijo.

“Me estás dando una alarma cursi y femenina y me estás pidiendo que espere a que algún caballero de brillante armadura me rescate. Está perdiendo el punto, no es protección. Es llamar a alguien más para que te ayude. La protección real proviene de la reforma del sistema de justicia penal. Poner la responsabilidad de las mujeres asesinadas en las mujeres quita lo que es responsable de la policía y el hecho de que son los hombres quienes nos están matando ".

Acusó al gobierno de no consultar con los grupos destinados a combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, y pidió fondos para los grupos que educan a las personas sobre el consentimiento sexual.