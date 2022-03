Casi un millón de personas en los Estados Unidos han muerto de covid-19 en los últimos dos años, pero aún se está contando el impacto total de los daños colaterales de la pandemia. Ahora, un nuevo estudio informa que la cantidad de estadounidenses que murieron por causas relacionadas con el alcohol aumentó vertiginosamente durante el primer año de la pandemia, ya que se interrumpieron las rutinas, las redes de apoyo se desgastaron y el tratamiento se retrasó.

El sorprendente informe se produce en medio de una creciente comprensión de que el número de víctimas del covid se extiende más allá de la cantidad de vidas cobradas directamente por la enfermedad al exceso de muertes causadas por enfermedades que no se tratan y un aumento en las sobredosis de drogas, así como a costos sociales como reveses educativos y la pérdida. de padres y cuidadores.

Numerosos informes han sugerido que los estadounidenses bebían más para hacer frente al estrés de la pandemia. El consumo excesivo de alcohol aumentó, al igual que las visitas a la sala de emergencias por abstinencia de alcohol. Pero el nuevo informe encontró que la cantidad de muertes relacionadas con el alcohol, incluso por enfermedad hepática y accidentes, se disparó, llegando a 99,017 en 2020, frente a las 78,927 del año anterior, un aumento del 25 por ciento en la cantidad de muertes en un año.

Eso se compara con un aumento anual promedio del 3,6 por ciento en las muertes relacionadas con el alcohol entre 1999 y 2019. Las muertes comenzaron a aumentar poco a poco en los últimos años, pero aumentaron solo un 5 por ciento entre 2018 y 2019.

El estudio, realizado por investigadores del Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo, una división de los Institutos Nacionales de Salud, se publicó en The Journal of the American Medical Association. Utilizando la información de los certificados de defunción, los investigadores incluyeron todas las muertes en las que el alcohol figuraba como causa subyacente o contribuyente. (Solo un número muy pequeño también involucró a Covid-19).

“La suposición es que había muchas personas que estaban en recuperación y tenían acceso reducido al apoyo esa primavera y recayeron”, dijo Aaron White, el primer autor del informe y asesor científico principal en el instituto de abuso de alcohol.

“El estrés es el factor principal en la recaída, y no hay duda de que hubo un gran aumento en el estrés autoinformado, y grandes aumentos en la ansiedad y la depresión, y la incertidumbre en todo el planeta sobre lo que vendría después”, dijo. “Eso es mucha presión para las personas que están tratando de mantener la recuperación”.

Entre los adultos menores de 65 años, las muertes relacionadas con el alcohol en realidad superaron en número a las muertes por covid-19 en 2020; unos 74.408 estadounidenses de 16 a 64 años murieron por causas relacionadas con el alcohol, mientras que 74.075 personas menores de 65 años murieron por covid. Y la tasa de aumento de las muertes relacionadas con el alcohol en 2020 (25 %) superó la tasa de aumento de las muertes por todas las causas, que fue del 16,6 %.

Las muertes relacionadas con el alcohol aumentaron para todos: hombres, mujeres y todos los grupos étnicos y raciales. Las muertes entre hombres y mujeres aumentaron aproximadamente al mismo ritmo, pero el número absoluto de muertes entre los hombres fue mucho mayor.

Las muertes por sobredosis de drogas también alcanzaron niveles récord durante el primer año de la pandemia, con más de 100,000 estadounidenses muriendo por sobredosis durante el período de 12 meses que finalizó en abril de 2021, un aumento de casi el 30 por ciento con respecto al año anterior, según informes emitidos en Noviembre. También aumentó el número de muertes por opioides en las que el alcohol desempeñó un papel.

Los adultos jóvenes de 25 a 44 años experimentaron los mayores aumentos en las muertes relacionadas con el alcohol en 2020, con un aumento de casi un 40 por ciento con respecto al año anterior, según el nuevo informe.

Los datos disponibles para 2021 indican que las muertes relacionadas con el alcohol se mantuvieron elevadas, dijo el Dr. White, pero agregó que era difícil decir si eso indicaba una continuación de la tendencia porque el consumo de alcohol y las muertes generalmente disminuyen en febrero después de las vacaciones y luego la tendencia apoyo.

En realidad, la crisis se ha estado gestando durante años, ya que el consumo de alcohol entre los adultos ha aumentado incluso cuando el consumo de alcohol entre los adolescentes ha disminuido, dijo Katherine Keyes, profesora de epidemiología en la Universidad de Columbia, que no participó en el estudio. Los problemas de salud mental también se estaban volviendo más frecuentes antes de la pandemia, lo que hacía que las personas fueran más susceptibles al abuso de sustancias.

“Al igual que con muchos resultados relacionados con la pandemia, esto es una exacerbación de los problemas que estaban comenzando antes de la pandemia para muchas personas”, dijo el Dr. Keyes. “El consumo de alcohol ha estado aumentando durante 10 o 15 años entre los adultos, y la tendencia se aceleró en 2020, ya que algunas de las motivaciones para beber cambiaron: aumentó el consumo de alcohol relacionado con el estrés y aumentó el consumo de alcohol debido al aburrimiento”.

Los adultos de entre 20 y 40 años con niños en casa estaban bajo un mayor estrés al hacer malabarismos con el trabajo y el aprendizaje remotos, dijo; aquellos sin hijos, que generalmente beben más de todos modos, pueden haber estado lidiando con más aislamiento y soledad.

Y cuando la gente bebe en casa, señaló, no hay un cantinero que controle el tamaño de la bebida —“tienes menos capacidad para regular cuánto se pone en el vaso”, dijo— y beber es mucho menos costoso.

Pero fue la incapacidad o la renuencia a acceder al tratamiento durante los cierres y los períodos en los que el sistema de atención médica estaba abrumado lo que pudo haber disuadido a aquellos que necesitaban tratamiento de recibir atención, dijo John Kelly, profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard y director de la Instituto de Investigación de Recuperación del Hospital General de Massachusetts.

Eso puede haber contribuido a las muertes por enfermedad hepática relacionada con el alcohol, que representa alrededor de un tercio de las muertes relacionadas con el alcohol, dijo el Dr. Kelly. Otras causas importantes son la intoxicación por drogas, que ocurre cuando el alcohol está involucrado en una muerte por sobredosis de drogas, y los trastornos mentales y del comportamiento relacionados con el alcohol.

Las ventas totales de alcohol en los Estados Unidos por volumen aumentaron un 2,9 por ciento en 2020 con respecto al año anterior, el mayor aumento anual en ventas desde 1968, dijo el Dr. White.

Pidió nuevos enfoques para la adicción que enseñen a las personas a lidiar con el estrés de una manera más productiva.

“Estamos entrando en una era en la salud pública en la que hablamos más sobre promover el bienestar y desarrollar personas resilientes”, dijo. “Lo que estamos haciendo ahora no es suficiente. Necesitamos ayudar a las personas a vivir vidas significativas y llenas de propósito”.