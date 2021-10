En el centro de vacunación fuera de la estación de tren de Termini en Roma, un flujo constante de personas ha estado llegando para recibir su primera dosis de vacuna Covid en los últimos días. Es cierto, lo hacen de mala gana. “Si no tuviera que hacerlo, no lo haría”, dijo Rosanna Barbuto, trabajadora de un supermercado. Catalin, de 41 años, que trabaja en una fábrica, dijo: "Lo tomo porque necesito trabajar", explica a The Guardian.

Se encuentran entre quienes desconfían de la vacuna y que cedieron después de que Italia hizo obligatorio que todos los trabajadores presentaran un llamado pase verde para acceder a sus lugares de trabajo.

Las reglas son las más estrictas de Europa y requieren que los trabajadores presenten prueba de vacunación, inmunidad o de una prueba negativa tomada dentro de las 48 horas anteriores. Algunos ven el enfoque cauteloso de Italia como la clave de su baja tasa de infección actual.

El objetivo de Italia con el pase verde es aumentar las vacunas para alcanzar su cobertura objetivo del 90% de la población a finales de octubre y evitar otro bloqueo. Hasta el miércoles, el 81% de la población mayor de 12 años estaba completamente vacunada.

El pase, que también se requiere para cenar adentro en restaurantes, para ingresar a museos, teatros, cines y estadios, y para viajar en aviones y trenes de larga distancia, se introdujo durante el verano en combinación con el mantenimiento de otras medidas contra el coronavirus, como el uso de máscaras faciales dentro de las tiendas y al utilizar el transporte público.